Roma recibe tres premios por la Sociedad de Críticos de EU

La película "Roma", del director mexicano Alfonso Cuarón, ganó esta noche tres premios de la Sociedad Nacional de Críticos de Cine de Estados Unidos.

En una votación realizada este sábado, "Roma" obtuvo el primer lugar en las categorías Mejor Película en Lengua Extranjera, Mejor Director y Mejor Fotografía.

La Sociedad, que se compone de 60 de los críticos de cine más destacados del país, celebró su 53 reunión anual de votación de premios en el Lincoln Center de Nueva York.

A continuación los resultados completos, publicados por la Sociedad Nacional de Críticos en su sitio web:

Mejor actriz

Olivia Colman (The Favourite)

And the AACTA International Award for Best Lead Actress goes to Olivia Colman for @the_favourite. #AACTAs pic.twitter.com/vJbso25TiG — AACTA (@AACTA) January 5, 2019

Mejor actriz de reparto

Regina King (If Beale Street Could Talk)

#GoldenGlobes nominee @ReginaKing opens up about why she was drawn to her @BealeStreet character, who "operates from a place of love and not a place of fear." pic.twitter.com/V3teqgVRIs — Hollywood Reporter (@THR) January 4, 2019

Mejor actor

Ethan Hawke (First Reformed)

Watch the trailer for #FirstReformed, from visionary writer-director Paul Schrader (Taxi Driver) and starring Ethan Hawke. In Select Theaters May 18 pic.twitter.com/e5Hb0ngEoN — First Reformed (@FirstReformed) March 29, 2018

Mejor actor de reparto

Steven Yeun (Burning)

Ver esta publicación en Instagram a truly strange life indeed. hope this means you all can catch the masterful direction of Director Lee Chang Dong, the insane cinematography of @alexhong101 and the incredible performances of @hongsick and @wjswhdtj in more theatres. Grateful for these blessings. ❤️ Una publicación compartida por Steven Yeun (@steveyeun) el 9 de Dic de 2018 a las 4:17 PST

Mejor fotografía

Roma (Alfonso Cuarón)

Ver esta publicación en Instagram “Roma' is one of the best movies I’ve ever seen, and one of the most moving”. - Joe Morgenstern, The Wall Street Journal Una publicación compartida por ROMA (@romacuaron) el 2 de Ene de 2019 a las 4:53 PST

Mejor guion original

The Death of Stalin (Armando Iannucci, David Schneider, Ian Martin)

The Presidium doesn't condone 'critics' or 'choice' as a general rule, but we'll allow it THIS TIME. #CriticsChoice pic.twitter.com/jfGo6Eahiv — The Death of Stalin (@Death_of_Stalin) December 10, 2018

Mejor película

The Rider

"The Rider" (2017). You haven't seen anything like this and you should. Highly recommended. #filmdiscovery pic.twitter.com/PB3wrGpqpL — Steve Q (@amy_surplice) January 5, 2019

Mejor director

Alfonso Cuarón (Roma)

Ver esta publicación en Instagram “She was so intuitive. She quickly got who this character was. Without Yalitza, this film would fall apart.” - @AlfonsoCuaron on Yalitza Aparicio Fue tan intuitiva. Captó rápido la esencia del personaje. Sin Yalitza, la película se caería a pedazos”. - Alfonso Cuarón sobre Yalitza Aparicio Una publicación compartida por ROMA (@romacuaron) el 20 de Nov de 2018 a las 1:15 PST

Mejor película en lenguaje extranjero

Roma

Ver esta publicación en Instagram Family is a memory we all share. Una publicación compartida por ROMA (@romacuaron) el 22 de Oct de 2018 a las 7:00 PDT

Mejor documental

Minding the Gap