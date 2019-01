Cuarón busca el Globo de Oro como Mejor Director y Mejor Guión por Roma

Gracias a sus tres nominaciones, Roma, la cinta del mexicano Alfonso Cuarón, es una de las favoritas de la 76ª edición de los Globos de Oro. La historia de Cleo, un ama de llaves a través de la que se hace un retrato sobre la discriminación y el

Alfonso Cuarón tiene dos nominaciones directas: Mejor Director y Mejor Guión, de ganar ambas categorías, el cineasta sumaría tres preseas con su nombre, luego de su triunfo como director en 2014 por Gravity.

Cine

Roma contiende además por el premio de Mejor Película de Habla No Inglesa, junto con las producciones Capernaum (Líbano), Gir (Bélgica), Never look away (Alemania) y Shoplifters (Japón). De llevarse este premio, sería la primera vez en 61 años que una producción mexicana conquista el Globo de Oro en esta categoría; Tizoc, dirigida por Ismael Rodríguez, se llevó este premio en 1958.

Esta cinta fue estrenada el 30 de agosto dentro del Festival de Cine de Venecia, donde se llevó el León de Oro como Mejor Película. Además ha sido reconocida dentro del círculo de críticos de Atlanta, Chicago, Los Ángeles, Londres, Bueva York y Toronto con otros premios que van desde la Dirección hasta la Fotografía, las actuaciones y el Guion.

Ahora Roma espera estar nominada a los Oscar y el BAFTA como la representante mexicana. Asimismo fue elegida para contender por el Goya y en los Critic’s Choice Awards tiene ocho nominaciones, convirtiéndose así en una de las películas favoritas de la temporada de premios de este año.