Rubén Albarrán debuta en el cine con El sueño de ayer como Pérez Prado, el "rey del mambo"

Morelia, Michoacán.- Regresar de la muerte para buscar a una mujer que lo cautivó sólo lo puede hacer uno de los grandes de la música y qué mejor que Dámaso Pérez Prado.

Sin embargo, el cantante no vuelve a su época, sino a un mundo totalmente contemporáneo, con tecnología y una diversidad de géneros musicales.

Entre todo lo nuevo e innovador, Pérez Prado intentará encontrar eso que tanto busca, ¿lo logrará?

Es así como se desarrolla la cinta El Sueño de Ayer, misma que marca el debut actoral en la pantalla grande del cantante Rubén Albarrán, dando vida al personaje principal.

El líder de Café Tacvba se dio cita este lunes durante el Festival Internacional de Cine de Morelia para presentar su primer trabajo fílmico, en el que no sólo compartió su sentir con medios de comunicación sino también deleitó al público con temas como “Mambo número cinco”, “Bonito y sabroso” y “Ni hablar”, los cuales forman parte de la banda sonora del filme.

“Ha sido súper bonito compartir con algunos miembros de la Orquesta de Pérez Prado, son grandes músicos, algunos de ellos tuvieron la oportunidad de compartir con Pérez Prado; así que, para este personaje también me entrevisté con ellos para que me contaran anécdotas y situaciones que habían vivido con el maestro”, afirmó Albarrán a su paso por la alfombra roja que se montó este lunes a las afueras del Teatro Mariano Matamoros, en dicho estado.

La preparación de Albarrán constó de algunas clases rápidas de actuación y lingüística únicamente; las demás habilidades las fue adquiriendo conforme avanzaba el rodaje.

“Emilio (el director) me dio toda la libertad, me dijo: ‘no te preocupes, no es Pérez Prado, estás reinterpretando a este personaje, así que sé libre’. Me dejó ser yo mismo y así fue muy suave y ligero.

“Tanta música que hizo Pérez Prado, lo considero como un verdadero músico, un compositor extraordinario, amo toda su música”, expresó.

De acuerdo con el director Emilio Maillé, el filme es totalmente ficción, únicamente se extrae la esencia del cubano, por lo que todo lo vertido en la trama es totalmente ajena a la vida real del artista.

“Quería hacer una película sobre la música, pero no quería hacer una biografía, se me ocurrió la idea de un personaje que atraviesa el tiempo y que es un muerto, de todos modos en las biografías siempre se inventa lo qué pasa, así que si vas a inventar pues inventa todo, es lo que hice en esta película.

“No es una película llena de mambo, sino tiene reguetón, cumbia, sucede un 80 por ciento en la actualidad, hay mucho baile y música”, sostuvo.

Fueron cuatro meses de pláticas entre el director con el cantante previo a iniciar las grabaciones. Aunque no fue su primera opción, al final se inclinó por el intérprete de “Ingrata” por la admiración que le tiene, dijo Maillé.

“Mi Pérez Prado es Rubén no habla como él, no es él, se parece, pero es un Pérez Prado del siglo XXI. Es un personaje que se desenvuelve de otra manera, pero con la esencia del cantante”, aseguró el director.

El rodaje se llevó a cabo en localidades como Acapulco y la Ciudad de México, específicamente en el Salón Los Ángeles, la torre Latinoamérica y Chapultepec.

Adriana Llabres, Blanca Guerra, Ofelia Medina, Arcelia Ramírez, Paco Rueda, Benny Emmanuel y Raquel Martínez completan el elenco principal.

“Para mí fue un personaje muy especial porque personifico a una bailarina y ¡es Tongolele! Tuve que estudiar mucho este personaje, ver muchas horas en YouTube sobre esta gran vedette y me llenó de orgullo que me ofrecieran este papel.

“Hubo muchas horas de ensayo, videos, checar videos para analizar todos sus movimientos y asemejarme más a ella que es muy difícil”, aseguró Martínez.

El filme estará disponible a finales de noviembre en Prime Video y cines.