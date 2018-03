¿Se llevará el Oscar? 'Get out' gana Spirit como mejor película de 2017

Santa Monica.- "Get out" ganó hoy los premios Spirit a la mejor película independiente de 2017 y al mejor director.

El filme derrotó a “The Florida project”, “Call Me by your name”, “Lady bird” y "The rider”. La ceremonia se llevó a cabo en las playas de Santa Monica, California.

“Three billboards outside Ebbing Misouri” recibió los premios de mejor actriz, para Francis McDormand, y mejor actor de reparto para Sam Rockwell.

“Call Me by your name” ganó en mejor actor, con Timothee Chalamet, y mejor cinematografía.

El galardón a mejor actriz de reparto fue para Allison Janney por “I, Tonya”, cinta que también se llevó el premio a mejor edición, mientras “Lady bird” ganó en mejor guión. La mejor película extranjera fue “A fantastic woman”.

El premio al mejor primer largometraje fue para “The big sick”, el de mejor primera película para “Ingrid goes west” y el premio Robert Altman, que se da al director, director de casting y mejor elenco, fue para “Mudbound”.

Entre los asistentes, que en su mayoría acuden vestidos de manera informal y relajada, destacaron Salma Hayek, Robert Pattinson, Ethan Hawke, Amanda Seyfried, Joseph Gordon Lewitt, Sarah Silverman y Chadwick Boseman.

