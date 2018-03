[Video] Revelan escena de Coco ¡que no salió en la película!

La película de Disney-Pixar, Coco, sin duda ha encantado a millones en el mundo y tal parece que continúa la historia, pues este día se ha revelado una escena nueva que te hará querer saber más.





El filme que fue reconocido con varios galardones, el más importante el Oscar a Mejor Película Animada, sigue consiguiendo fans, esta vez con el material incluido en el Blue-ray de Coco, una escena titulada "Welcome to the Fiesta".

En este corto se muestra al pequeño Miguel en el otro mundo disfrutando de la colorida celebración de Día de Muertos, pero no es una escena extra, más bien se trata de la versión prototipo del filme para saber cómo se verían los escenarios, colores y audio:

El encanto de las películas de Pixar consigue emocionar a cualquiera, y el caso de Coco no fue la excepción, donde incluso en lugares al otro lado del mar como China y Japón amaron las tradiciones mexicanas que se muestran en el filme agregándose a la lista de favoritas de muchos.