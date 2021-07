Wes Anderson y la constelación de estrellas en "The French Dispatch"

El director estadounidense, Wes Anderson, presentó este lunes en el Festival de Cine de Cannes su más reciente película La crónica francesa (The French Dispatch), que dejó opiniones encontradas, pero se mantiene como una de las favoritas para llevarse la Palma de Oro de la mano de una constelación de estrellas en su elenco.

Las películas de Anderson han logrado posicionarse dentro del vastísimo universo cinematográfico a disposición del público, parte por la peculiar estética visual que las caracteriza –al igual que su sentido del humor–, pero en el caso de La crónica francesa estos elementos se mezclan con las grandes trayectorias de los actores que dan vida a sus personajes.

Dentro de los reconocidos nombre que integran el reparto destacan aquellos con más experiencia, como Tilda Swinton, Bill Murray o Adrien Brody, cuyo contraste encontramos en las jóvenes promesas de la pantalla grande, Timothée Chalamet y Saoirse Ronan.

La multifacética Tilda Swinton

La actriz británica de 60 años ha logrado construir una envidiable carrera, impulsada sin duda por su capacidad para dar vida a personajes sumamente diferentes, lo que le ha valido el reconocimiento como una de las actrices más multifacéticas de la industria cinematográfica.

Entre los proyectos más reconocido en los que ha participado se encuentran Tenemos que hablar de Kevin, donde Swinton dio vida a una madre forzada a encarar la maldad de su hijo. El filme es un trhiller basado en la novela homónima de la escritora estadounidense Lionel Shriver.

Sobre la misma línea encontramos Sólo los amantes sobreviven. En ella, la mujer camaleón habita la piel de una vampiresa, que a lado de su amante (Tom Hiddleston) recorre las posibilidades de una bohemia pareja de inmortales.

La mayor muestra de su capacidad histriónica probablemente sea Suspiria, donde la actriz interpreta tres personajes dentro de la historia, que reescribe la película del mismo nombre estrenada en 1977.

La crónica francesa no es la primer película de Wes Anderson en la que participa; en 2014 estuvo dentro de las filas del mayor éxito del director, El gran Hotel Budapest, interpretando a una mujer acaudalada.

Bill Murray, el comediante

Cualquier persona que haya tenido cierta edad en la década de los 90' reconocerá al cómico por su papel en Los cazafantasmas, cinta que lo lanzó a la fama a nivel mundial.

Murray también participó en papeles secundarios de películas como Juegos salvajes y Los ángeles de Charlie; sin embargo, uno de sus papeles más reconocidos se da en Perdidos en Tokio –cinta donde comparte crédito con Scarlett Johansson–, en donde interpreta a un actor de mediana edad en plena crisis existencial.

Bill Murray tampoco es un desconocido para Wes Anderson; el actor participó en Rushmore, The Royal Tenenbaums y Vida acuática.

El dramatismo de Adrien Brody

El neoyorkino encontró la cumbre de su carrera de la mano de Roman Polansky con la cinta El Pianista, un crudo retrato de la ocupación nazi en Europa y que le valió el reconocimiento de la industria y el público a nivel mundial.

Pero la carrera de Brody ya marchaba bien antes de encontrarse con su papel más emblemático. Cintas como Asesinos por naturaleza (con guión de Quentin Tarantino) o Medianoche en París, de Woody Allen, resaltan en su filmografía, así como proyectos en la pantalla chica, como la serie Peaky Blinders, en la que interpreta a un líder de la mafia italiana en la Inglaterra de mediados del Siglo XX.

Dentro de la producción de Anderson formó parte del elenco de El gran Hotel Budapest.

Chalamet, la reinvención del actor hollywodense

Timothée Chalamet es, en la actualidad, uno de los actores más reconocidos de la industria cinematográfica mundial. El actor aún no cumple los 26 años y ya tiene en su filmografía algunos grandes éxitos de la última década.

La primer película importante donde participó fue Interestelar, aunque su papel se redujo la versión adolescente del hijo del protagonista. Sin embargo, después de esta producción compartió crédito con Saoirse Ronan en la nominada al Oscar, Lady Bird.

Estas dos películas fueron un éxito en taquilla, pero el verdadero salto de Chalamet vino con la adaptación a la pantalla de grande de la novela Call me by your name, cinta donde se retrata la relación entre un adolescente y el asistente de su padre. Su actuación mereció el Globo de Oro a Mejor actor dramático en 2017.

Después de lograr reconocimiento internacional, ha participado en Día de lluvia en Nueva York, dirigida por Woody Allen, y Mujercitas, dirigida, al igual que Lady Bird, por Greta Gerwing.

Para Timothée Chalamet, La crónica francesa es la primer oportunidad de colaborar con Wes Anderson en la dirección.

Saoirse Ronan, la nueva actriz de época

A pesar de ser sólo un año mayor que Chalamet, Ronan ha recibido cuatro nominaciones al Oscar, ganado el Globo de Oro, y ha recibido nominaciones en los Premios BAFTA y el Premio del Sindicato de Actores.

Su primer papel importante vino apenas en su segundo proyecto cinematográfica, Expiación, deseo y pecado –adaptación de la novela Atonement, del escritor inglés Ian McEwan–, por la que recibió su primer nominación al Oscar.

A partir de ese momento comenzó una sucesión de éxitos, entre los que se encuentra Desde mi cielo, un drama en el que interpreta a una niña brutalmente asesinada.



Ya con mayor madurez, Saoirse Ronan ha protagonizado Brooklyn, Lady Bird y Mujercitas. En todas ellas ha interpretado papeles a mujeres con carácter decidido, dispuestas a luchar por cumplir sus metas, reforzando el cambio de los paradigmas sociales.

A diferencia de Timothée Chalamet, Saoirse sí ha participado anteriormente en un proyecto de Wes Anderson. En 2014 formó parte del elenco de El gran Hotel Budapest.