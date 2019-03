Libera cuerpo, mente y alma con este concierto de mantras

La tradición Bon budista es la práctica espiritual más antigua del Tíbet, sus raíces están profundamente arraigadas en la cultura y paisaje del Himalaya, pero también tiene una fuerte presencia en Nepal, Bután, Kotán y Sikkim.

En el occidente, ya existen varios centros que comparten la filosofía y práctica de la excelsa visión sobre la vida que nace en los tiempos antiguos del Tíbet. El primero fue el instituto Ligmincha, formado por Tenzn Wangyal Rinpoche, un reconocido lama tibetano, que tiene el título de Geshe: doctorado en filosofía y que este año junto con sus enseñanzas trae por primera vez a México la experiencia mágica y poderosa que abrirá los corazones y transformará el alma, un concierto de mantras tibetanos.

Moda La moda tibetana llega a Pekín

Dentro de las enseñanzas secretas de las tradiciones orientales, el sonido siempre fue una herramienta muy poderosa, es por eso que el próximo 15 de junio, en el Teatro Milán, se vivirá un espectáculo donde la danza, el canto tibetano, mantras y prácticas de meditación harán vibrar la energía.

“Todos en esta época necesitamos ayuda, porque estamos viviendo muchos desafíos en todo el mundo, y la música es el lenguaje universal y de todos los corazones. Los mantras son los sonidos tibetanos de sanación, y en este concierto los hemos mezclado con elementos de sanación y música que hace que la gente llegue al concierto, se siente, escuche y empiece a sentir el impacto, es un mensaje de sanación muy poderoso”, explicó Rinpoche a El Sol de México.

Dijo que “no se trata de difundir una religión, de hecho la intención no es cambiar ninguna creencia, sino enseñar a meditar y controlar la mente para volvernos mejores personas”.

Entre las expectativas que tiene de este espectáculo es lograr que las personas consigan una calma y tranquilidad “yo espero que los que vaya, salgan siendo diferentes personas, que salgan con más calma, y más conexión con ellos mismos”.

Es importante mencionar, que este evento es totalmente altruista sin fines de lucro y todo lo recaudado se destinara para apoyar los estudios y manutención de los niños en el monasterio de Menri en India, así como niños de familias de refugiados tibetanos en India y Nepal.

Para el aclamado maestro, la meditación no es una técnica que se logre sola, “también debe existir un interés y curiosidad, todo esto se basa en nuestras experiencias de vida, si las actividades de la gente para tratar de ser feliz no están funcionando, nos tenemos que preguntar por qué no están funcionando, entonces comienza como un viaje de búsqueda, donde justo está la meditación”.

Todos en esta época necesitamos ayuda, porque estamos viviendo muchos desafíos en el mundo, y la música es un lenguaje universal que nos puede ayudar a sanar.

Lama Tenzn Wangyal Rinpoche

Explicó que el yoga ayuda con movimientos de respiración y así se puede trabajar con la mente, “entonces así como nuestro cuerpo afecta la respiración, nuestra respiración afecta a la mente, es donde nos damos cuenta si nuestra mente está clara, es creativa, o está tranquila”.

Cuando se practica esta disciplina, es común decir “om”, silaba que tiene varios significados en diferentes tradiciones “en el Bon significa espacio, un espacio que contiene las cualidades dentro de sí mismas, es la energía del espacio que es bello, cálido, amor, donde hay amabilidad y pensamos”, explicó.

Foto Adrián Vázquez | El Sol de México

Lama Tenzin Wangyal también es autor del libro Maravillas de la mente natural, donde vierte conocimientos, experiencias y años de trabajo para explicar la esencia del Dzogchen, que es el estado primordial y condición natural de todo ser.

Y que comprometido con enseñar y preservar la antigua tradición envía un mensaje a las nuevas generaciones “normalmente buscamos afuera, lo que nos hace falta, pero tenemos que encontrar un balance, dirigirnos hacia nosotros mismos, buscarlo dentro y tener paz interior. Si quieren hacer un cambio empiecen a hacerlo con ustedes mismos, en vez de exigirle al mundo, vamos a darle al mundo”.

Durante la plática también explicó el concepto de karma, que en el budismo significa acción, es decir, lo que haces hoy, te pasará mañana “el karma es una condición de causa-efecto, si en vidas previas peleaste mucho, hoy no puedes esperar tener algo mejor, necesitas limpiar, perdonar y aclarar el corazón e iniciar de nuevo. El karma es una acumulación de acciones y puede ser colectivo o individual”.

Desde 1995, el experto ha visitado nuestro país y cada que viene se lleva una experiencia diferente y conoce gente maravillosa, pero cree que para lograr un equilibrio como personas y ser un mejor país hay que “purificar nuestro karma colectivo y espero que sea pronto y no un viaje muy largo”.

Concluyó diciendo que Mahatma Gandhi, ha sido un personaje muy importante en su vida y que la frase “sé el cambio que quieres traer”, se ha convertido en su filosofía de vida.

Dato

Concierto de mantras

El 15 de junio en el Teatro Milán se realizará un espectáculo que reúne danza, canto tibetano y prácticas de meditación