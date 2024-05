Mexicanos que han ganado el Pulitzer: hoy se suma Cristina Rivera Garza

Hoy Cristina Rivera Garza ganó el premio Pulitzer 2024 por su libro El invencible verano de Liliana, libro en el que narra el feminicidio de su hermana. Ella se suma a otros siete mexicanos que han sido reconocidos con el galardón.

Un premio Pulitzer es un galardón que reconoce los logros del periodismo, literatura, fotografía y composición. Desde abril de 1917, la Universidad de Columbia en Nueva York se encarga de elegir a los ganadores, quienes reciben un certificado y 10 mil dólares en efectivo.

Estos se formaron debido a que Joseph Pulitzer, considerado el padre del Periodismo en Estados Unidos, estableció en su testamento que se creara un premio que estimulara la excelencia.

Literatura Cristina Rivera Garza gana el Premio Pulitzer 2024 por "El invencible Verano de Liliana"

¿Cuántos mexicanos han ganado un premio Pulitzer?

Cristina Rivera Garza se suma a los siguientes siete mexicanos que han ganado un premio Pulitzer:

Alexandra Xanic von Bertrab

Narciso Contreras

Javier Manzano

Luis Carrasco

María Hinojosa

Cecilia Reyes

Julio Cortez

Alexandra Xanic von Bertrab: Periodismo de Investigación

Alexandra Xanic von Bertrab fue reconocida por escribir un reportaje de investigación, junto con David Barstow, sobre los sobornos de Walmart a los funcionarios en México, publicado en The New York Times. Ambos descubrieron que la empresa supuestamente entregó 24 millones de dólares para acelerar la expansión de sus tiendas.

Narciso Contreras: Breaking News Photography

Por su parte, Narciso Contreras ganó un Pulitzer por la categoría Breaking News Photography, gracias a que considera que la fotografía no es un arte, sino una forma de manifestación y denuncia a través de la imagen. El mexicano retrató la guerra civil en Siria.

Con esta fotografía Narciso Contreras ganó el Pulitzer. Foto: X: @marisolsv

Javier Manzano: Fotografía Reportaje

Javier Manzano ganó un Pulitzer por Mejor Fotografía Reportaje por una imagen de dos "rebeldes" sirios. El fotoperiodista comenzó su carrera desde los 18 años, y en sus comienzos buscaba evidenciar la problemática en la frontera entre México y Estados Unidos.

"Rebeldes sirios", ganadora del Pulitzer 2013. Foto: X: @CaosHistorico

Luis Carrasco: Escritura editorial

Sumado a estos, Luis Carrasco fue reconocido por los premios Pulitzer en 2022 por el editorial La Gran Mentira, realizado para el periódico texano Houston Chronicle. En el texto abordó el tema de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2021. Su investigación, realizada junto a Lisa Falkenberg, Michael Lindenberg y Joe Holley, reveló tácticas de supresión a votantes.

Congratulations to 2020 UTEP graduate Luis Carrasco @lfcarrasco, who received a 2022 Pulitzer Prize in Editorial Writing as part of a team from the @HoustonChron. Learn more: https://t.co/ir3dOSPbFI pic.twitter.com/FM1BJWzKDl — UTEP (@UTEP) May 18, 2022

María Hinojosa: Podcast

También, la periodista María Hinojosa obtuvo un Pulitzer por su podcast Suave, en el que narra la historia de Luis “Suave” González, quien después de 30 años en prisión y tras haber sido condenado a cadena perpetua, se reincorporó a la sociedad.

We won a PULITZER!!! #suavepodcast pic.twitter.com/KM7aTMmBLE — Maria Hinojosa 🥑 (@Maria_Hinojosa) May 9, 2022

Cecilia Reyes: Reportajes locales

Otra mexicana reconocida por los Premios Pulitzer fue Cecilia Reyes, quien trabajando para el Chicago Tribune realizó una investigación colaborativa con Madison Hopkins sobre las violaciones a los códigos de construcción en la ciudad de Chicago, y cómo ello derivó a que ocurrieran decenas de incendios. Su texto la hizo acreedora del galardón en la categoría de Reportaje Local.

Cecilia Reyes y Madison Hopkins aceptan el Premio Pulitzer de Reportajes Locales 2022 de manos del presidente de la Universidad de Columbia, Lee Bollinger. (Eileen Barroso/Universidad de Columbia). Foto: Premios Pulitzer.

Julio Cortez: Breaking News Photography

Julio Cortez también se sumó a los fotoperiodistas mexicanos ganadores de un Pulitzer, por una fotografía de una persona sosteniendo la bandera de Estados Unidos invertida, enfrente de un edificio en llamas.

Fotografía de Julio Cortez, con la que ganó el Pulitzer. Foto: X: @jktico

Cristina Rivera Garza: Memorias o Autobiografías

Hoy se sumó a la lista La escritora mexicana Cristina Rivera Garza fue galardonada con un premio Pulitzer por su libro "El invencible verano de Liliana", en el que narra la historia de su hermana víctima de feminicidio.

A través de su cuenta de X, los Premios Pulitzer felicitaron a la escritora mexicana, quien recibió el galardón en la categoría "Memorias o Autobiografías".