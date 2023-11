Cuestionario Proust: Jarris Margalli

Nacido en la Ciudad de México en 1959, Javier Márquez Margalli alias “Jarris” es un experimentado guitarrista, activo desde mediados de los setenta y miembro de bandas como Ninot, Mistus y Jaguares. Como solista publicó los discos Crudo en 2008 y Soul en 2003, siendo este último elogiado por críticos como David Fricke, de la revista Rolling Stone. Su vida y obra se encuentran plasmadas en la biografía Los otros dioses ocultos, del psicoanalista Mario Alquicira, la cual acaba de ser presentada.





¿El principal rasgo de tu carácter?

Es acero y cristal y al final muy sensible, alguien que percibe todo o casi todo desde un enfoque artístico y rocker.





¿Cuál es tu idea de felicidad perfecta?

La buena salud, con buena salud logras todo lo que quieres, es el equilibrio perfecto entre el materialismo y la espiritualidad en un balance perfecto.





¿El rasgo que más te desagrada de ti mismo?

Me gustaría compartirme más con los demás, me encanta la gente y me gustaría dar de mí mismo.

¿Y el que más te desagrada de los demás?

Que les guste la chatarra, la música infame y digan que es muy bueno, las masas de México consumen muchísima basura, sus estándares son muy bajos.





¿Cuál es tu gran miedo?

No superar los miedos que ya he ido erradicando uno a uno.





¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

Más espiritual, más cósmico y hasta más feliz y con más punch que nunca.





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

En el pasado, haber sido invitado con el grupo Ninot al Palacio de Gobierno de Guatemala, con tenis y mezclilla.... En los ochenta eso era impensable, hoy lo hace todo mundo. Y pues que, nunca ando con celular en la actualidad.





¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?

La belleza física.

¿Quién es la persona viva a la que más admiras?

María de Lourdes Margalli de Márquez (su madre).





¿Qué persona viva te inspira más desprecio?

Ninguna en particular, más bien, lo que hacen algunos: los violadores de niños, los políticos cínicos, ladrones y hasta asesinos; todos los rateros, los policías coludidos, todos los coludidos con gente malvada, el MP mexicano-o como se llame esa chingadera- y todos los que sean chuecos.





¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

“Exacto”, “let’s rock”, “espiritualidad”.





¿En qué situaciones recurres a la mentira?

Con personas malvadas y cuando no tiene lastimar a una persona muy mayor diciéndole la verdad sobre algo que puede hacerle mucho daño.





¿Cuál es la cualidad que más te gusta de un hombre?

La ética, el gran talento, la genialidad, sensibilidad, amabilidad, gran poder de ser quien es que vino a lograr sus principales sueños tal como las imaginó, the power of one, un hombre de poder.

¿Y la que más te gusta de una mujer?

La ingenuidad, lo ética, lo maja, la humildad, lo sexy, la belleza, con que a mí me guste es suficiente, su gran corazón.





¿Qué o quién es el amor de tu vida?

Qué, la música que he creado que fue hecha con el corazón y quién, mi familia.





¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

En Caguacán, de muy niño con mi familia en la casa de campo de adobe, también grabando el disco Mil marionetas de Ninot y tal vez el periodo de Bajo el azul de tu misterio, de Jaguares cuando había magia y amor.





¿Qué talento te gustaría tener?

La otra faceta de los artistas que los complementa: ser también buenísimo en los negocios, en ese campo de las artes.





¿Si pudieras cambiar una cosa de ti qué sería?

En este momento no lo sé, no tengo la menor idea.

¿Cuál crees que es tu mayor logro?

Venir de la nada: haber sido un niño que de la nada empezó a soñar y a creer y a hacer canciones y tocar el piano y la guitarra y evolucionó y terminó tocando en Mistus, Ninot y Jaguares, y hacer discos y hacer rock and roll en un país tan difícil… Y todo empezó oyendo la radio. Por eso digo que es venir de la nada.





¿Dónde te gustaría vivir?

En una casona de campo como la de los rockers ingleses de los sesenta en la campiña austriaca en las montañas, pero al final en México en una casa en el campo, en el bosque entre árboles y un lago, escondido sin ruido ni desmadre. Sí, como un cuento de hadas.





¿Cuál es tu bien más preciado?

Mi familia y la música que va a quedar para siempre.





¿Con qué personaje histórico te sientes más identificado?

Con ninguno en particular, más bien con los grandes artistas del mundo que han dejado un legado eterno, inmortal, profundo, los artistas comprometidos de todas las áreas como el cine, música, pintura, todos esos.





¿Tu pasatiempo favorito?

Hacer discos y hacer discos que conecten heart to heart, soul to soul.

Si fueras a morir y pudieras reencarnar en otro ser o cosa, ¿cuál sería?

Aunque sea muy común, en un colibrí.





¿Cómo te gustaría morir?

Diciendo lo logré, lo hice, no se quedó en un castillo, en las nubes, en la imaginación, no me quedé con las ganas.





¿Tienes un lema?

Let’s rock, que significa entre otras mil: siempre ‘pa delante.