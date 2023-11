Cuestionario Proust: Jorge Martí (La Habitación Roja)

Jorge es el vocalista, guitarrista y cofundador de La Habitación Roja, un grupo de pop-rock indie español, originario de Valencia, con 25 años de trayectoria y considerados una de las bandas más representativas del pop rock de su país, con gran éxito en otros países, como es el caso de México, a donde viajan continuamente desde hace más de 15 años. Este 10 de noviembre tocan en el Salón La Maraka de la Ciudad de México, donde además de hacer un recorrido por su trayectoria musical presentarán su nuevo sencillo, “Vuelve a empezar sin mi”.





¿El principal rasgo de tu carácter?





Me importa la gente. Soy un tipo entusiasta y resiliente, y supongo que melancólico.





¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?





Estar cocinando una paella para familia y amigos, comer todos juntos y hacer una larga sobremesa a continuación que empalme con la cena. Y que sea festivo al día siguiente, claro.





¿El rasgo que más te desagrada de ti mismo?





La impaciencia. Cuando pierdo los nervios. Me gustaría ser más ZEN y no estresarme tanto. A veces también hablo demasiado y me arrepiento de ello ¡Y soy horrible para tomar decisiones!





¿Y el que más te desagrada de los demás?





La falsedad y la manipulación. La falta de empatía y el egoísmo.





¿Tu gran miedo?





La muerte de los seres queridos.





¿Cuál es tu estado de ánimo actual?





Complicado. Demasiadas preocupaciones por cosas que se me escapan de las manos.





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

No sabría decirte… Pero soy un yonqui del calzado. He comprado a lo largo de mi vida montones de botas, zapatillas y zapatos.





¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?





La ambición. La idea estereotipada del éxito que existe hoy en día.

¿La persona viva a la que más admiras?





Mi esposa.





¿Qué persona viva te inspira más desprecio?





Cualquier ultraderechista fanático. Milei, Bolsonaro, Trump…





¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

Creo que digo mucho “No sé”…Siempre tengo más dudas que certezas.





¿En qué situaciones recurres a la mentira?





Intento no hacerlo. No se me da muy bien mentir, pero supongo que alguna mentira piadosa siempre es necesaria. La verdad a veces duele.





¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre?

La bondad,





¿Y la que más te gusta en una mujer?





La inteligencia y la sensibilidad.





¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?





Mi esposa, mis hijas y la música.





¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?





La noche del 2 de marzo de 1996 en Molde, Noruega, que es cuando conocí a mi mujer.





¿Qué talento te gustaría tener?

Me conformaría con mejorar los que tengo.





Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería?





Los sube y bajas de mis estados de ánimo. Que no me afectara tanto el dolor ajeno (y el propio).

¿Cuál crees que es tu mayor logro?





Que la persona que más admiro en el mundo siga conmigo tras 27 años juntos y haber tenido dos niñas con ella. Supongo que esto se podría aplicar a mi banda también.





¿Dónde te gustaría vivir?





En Valencia tal vez. Actualmente vivo en Molde (Noruega). Allí viviría los veranos si pudiera, pero durante los mismos he de estar en España para tocar.





¿Cuál es tu bien más preciado?





Tener un hogar, con todo lo que eso significa.





¿Con qué personaje histórico te sientes más identificado?





Jesucristo. Admiro a la personas que se entregan por los demás.





¿Tu pasatiempo favorito?





Andar por la montaña, leer un buen libro… Nunca me aburro. Siempre hay algo que hacer.

Si fueras a morir y pudieras reencarnar en otro ser o cosa, ¿qué sería?





En una montaña imponente.





¿Cómo te gustaría morir?





En paz.





¿Tienes un lema?





Tratar de ser una buena persona.