Cuestionario Proust: Andrea Dorantes

Originaria de León Guanajuato, a su corta edad se convirtió en la mujer más joven de Latinoamérica en completar el Reto de las 7 Cumbres y la primera de México en lograrlo en un solo intento. Su pasión por el deporte nació a muy temprana edad, conquistando en la CDMX el Nevado de Toluca, La Malinche y el Iztaccíhuatl. A nivel profesional, su historia comienza con la conquista de la cima del Pico de Orizaba, para luego tomar la decisión de seguir escalando hasta llegar al punto más alto del planeta, por lo que en sus logros se encuentran las cimas del Kilimanjaro, Aconcagua, Denali, Kosciuszko, Vinson y el Everest.

¿El principal rasgo de tu carácter?

Una persona que siempre está en busca de nuevas experiencias y ve la vida como una aventura





¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

Despertarte todos los días con entusiasmo porque sabes que estás donde quieres estar en todos los aspectos de tu vida





¿Y el que más te desagrada de los demás?

Que traten de imitar a alguien más y no sean ellos mismos. No me gusta cuando la gente es falsa





¿Tu gran miedo?

Que se me pase la vida sin disfrutarla





¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

Muy muy feliz, y en búsqueda de más





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Hacer lo que yo quiera, cuando quiera





¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?

La prudencia porque es una manera de controlarte para no poder expresar lo que quieres





¿La persona viva a la que más admiras?

A mi jefa, por siempre impulsarnos a dar lo mejor de nosotros, inspirarnos a romper todos nuestros límites y retarnos a hacer posible lo que concluimos que es imposible

¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

Wooow!!! Que cool!!! Estuvo fregón





¿En qué situaciones recurres a la mentira?

Cuando la mentira me va a traer un beneficio o cuando mentir me va a sacar de alguna situación en la que no me siento cómoda





¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre?

Que sean ellos mismos y no traten de aparentar que son alguien más





¿Y la que más te gusta en una mujer?

Igual que los hombres, que sean ellas mismas





¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

Yo, estoy muy comprometida con mi vida





¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

La verdad he sido siempre muy feliz porque soy muy honesta conmigo y sé lo que quiero. Veo la vida como un regalo y sería un desperdicio pasar el tiempo sin ser feliz





¿Qué talento te gustaría tener?

Bailar con un súper ritmo





Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería?

Que no se me enredaran tanto los chinos





¿Cuál crees que es tu mayor logro?

Que me atrevo a ser yo misma sin importar las proyecciones y expectativas de los demás





¿Dónde te gustaría vivir?

En todos lados, no me gusta quedarme en un lugar fijo





¿Cuál es tu bien más preciado?

Mi tiempo





¿Con qué personaje histórico te sientes más identificada?

Con Henry Ford, porque comparto su filosofía de si crees que puedes o si crees que no puedes de las dos formas estás en lo correcto





¿Tu pasatiempo favorito?

Esquiar en nieve





Si fueras a morir y pudieras reencarnar en otro ser o cosa, ¿qué sería?

En un chimpancé





¿Cómo te gustaría morir?

A los 108 años en mi cama, con una sonrisa pensando “Wooow hice todo lo que quise y no me quede con ganas de nada”

¿Tienes un lema?

“¿Y si la vida es sólo una aventura?”