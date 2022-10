Cuestionario Proust: Junior Zamora

El compositor, productor y multi instrumentista colombiano acaba de lanzar su primer álbum, que recoge todo un concepto que conjuga moda, arquitectura, video, fotografía, styling y otras herramientas. Para él, este material titulado Ego -en el que incluye colaboraciones de artistas como Alexis Play, Lil Keren, Jambeau, Young Kalif y El Arkeologo- es su presentación como artista integral, en el que aborda diferentes personalidades para narrar distintos discursos.





¿El principal rasgo de tu carácter?

La obstinación.





¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

Para mi va un poco en relación con la posibilidad de vivir en paz, en tranquilidad. En medio de tanto caos mediático social y mundial. Siento que estar en tranquilidad desde el trabajo en lo que amas y los réditos que esto te regala, la compañía de los tuyos, tu familia, tus relaciones, puede ser lo más cercano a la felicidad.





¿El rasgo que más te desagrada de ti mismo?

No le daría carácter de desagrado, pero quizá me haga un poco de ruido lo insensible, inexpresivo.





¿Y el que más te desagrada de los demás?

—-





¿Tu gran miedo?

Está cercano al miedo a no lograrla con esto. A no llegarle al éxito con el arte y la música qué amamos.





¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

A la expectativa y con gratitud.





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Podría decir que en este momento no tengo.





¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?

La sinceridad.





¿La persona viva a la que más admiras?

Mi madre.





¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

Discurso, concepto, gran sombrilla, honestidad, Ego. Áspero, Rey, “todo es cuando tiene que ser”. “Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa”.





¿En qué situaciones recurres a la mentira?

En la disyuntiva de no hacer sentir mal en ocasiones al otro, he caído seguramente en mentir para no doler en el otro.





¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre?

La sensibilidad.





¿Y la que más te gusta en una mujer?

El carácter.





¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

La música.





¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

Este momento de mi vida es uno de mucha felicidad.





¿Qué talento te gustaría tener?

Creo que tener ojo y sabiduría para elegir bien de quien me acompaño en mi andar.





Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería?

En ocasiones, lo intransigente.





¿Cuál crees que es tu mayor logro?

Creer, confiar y apostar por mi arte.





¿Dónde te gustaría vivir?

En este momento de mi vida, México me llamó mucho la atención.





¿Cuál es tu bien más preciado?

El don de crear.





¿Con qué personaje histórico te sientes más identificado?

Los grandes líderes y lideresas de los sociales que contribuyeron al bienestar de sus comunidades, incluso por encima del bien propio.





¿Tu pasatiempo favorito?

Viajar.





Si fueras a morir y pudieras reencarnar en otro ser o cosa, ¿qué sería?

No creo en la reencarnación.





¿Cómo te gustaría morir?

Sería bonito poder morir antes de ser una carga para los demás. Vivir lo suficiente y partir antes de ello.





¿Tienes un lema?

Hoy por hoy, dos. Alrededor de mi álbum debut: “EGO no es una fiesta, es una celebración” Y alrededor de mi quehacer artístico, la expresión latina: “Ars gratia artis, El Arte por el Arte”.