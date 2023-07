Cuestionario Proust: Mari Nobre

Comenzó su carrera como cantante en Europa, siendo una niña prodigio a la edad de 14 años. Posteriormente, se mudó a Nueva York, donde varios productores la contrataron como vocalista, y donde actuó y aprendió los modismos musicales de leyendas de la escena del jazz latino. Grabó con artistas como Flora Purim, Airto Moreira, Hubert Laws, Otmaro Ruiz, Herbie Hancock y Kenny Burrell, además de ser la cantante oficial de la banda original de Jenni Rivera. Actualmente promociona su álbum Sobran las Palabras, donde cuenta con la participación de reconocidos músicos internacionales y con la colaboración de Ibrahim Ferrer junior.





¿El principal rasgo de tu carácter?

Muy determinada, muy pasional y muy generosa. Tal vez demasiado perfeccionista.

¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

Tal vez no hay nada de perfecto, pero la felicidad de disfrutar también de las imperfecciones en la vida, en el amor y saber cómo disfrutar cada momento, cada día, porque tal vez la felicidad puede ser cinco minutos, no va a durar toda la vida.





¿Cuál es el rasgo que más te desagrada de ti misma?

Que tal vez sea una juez muy dura con mi trabajo y con lo que yo hago.





¿Y el que más te desagrada de los demás?

No me gustan las personas que son racistas, no me gustan los que porque tienen dinero creen que pueden abusar de las demás personas.





¿Cuál es tu gran miedo?

Sin miedo no se puede tener coraje, ni se puede ser valiente.





¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

Estoy muy creativa, porque ahora lancé este nuevo disco y tengo otro que voy a lanzar el próximo año y que será de banda… Es un buen momento de creatividad.





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

¿Cuál será? Tengo muchas. Me gusta decir lo que pienso, aunque claramente no quiero herir a las personas… Ah, y me gusta mucho la pizza, pero sólo de Napoli, en Italia.





¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?

La belleza física. Porque la belleza física tiene que corresponder con la belleza interior, si no, no hay sentido





¿Quién es la persona viva a la que más admiras?





Admiro mucho a todos los inmigrantes que llegan a este país (Estados Unidos) porque yo soy una de ellos y escucho muchas historias de ellos y de cómo luchan.





¿Qué persona te inspira más desprecio?

Los políticos que son muy racistas y que no quieren a los inmigrantes.

¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

“La madrina”, porque así me llaman en mi grupo.





¿En qué situaciones recurrentes a la mentira?





No me gustan las mentiras, pero creo que recurro a las mentiras si se trata de proteger a alguien que es indefenso o si se trata de proteger a una persona inocente.





¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre?





El sentido del humor y la inteligencia.





¿Y cuál es la cualidad que más te gusta en una mujer?





El sentido del humor y la inteligencia.





¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?





Yo creo que en cada periodo de la vida hay un gran amor, ¿no? Y ahora que soy casada pues mi esposo es mi gran amor, aunque los amores más grandes son mis hijos.





¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?





La felicidad llega en momentos diferentes y de forma diferente. Cuando era niña era esa felicidad con inocencia en la que no tienes preocupaciones.

¿Qué talento te gustaría tener?

Hablar todos los idiomas del mundo, porque hablo muchos idiomas, pero me gustaría hablar todos los idiomas del mundo, ya que cuando hablas a los demás también hay un entendimiento de la otra persona y de otras culturas.





¿Si pudieras cambiar una cosa de ti, cuál sería?





Me gustaría tener nueve años otra vez, pero con lo que sé ahora y con lo que entendí de la vida ahora.





¿En dónde te gustaría vivir?





Yo soy un poquito gitana y he vivido en muchas ciudades y en muchos países, me gusta mucho Italia, me gusta mucho México, me encanta la Ciudad de México y también Los Ángeles





¿Cuál es tu bien más preciado?





Mis hijos y mi salud.





¿Con qué personaje histórico te sientes más identificada?





Últimamente he visto un especial sobre Cleopatra y claramente no quiero tener su mismo fin, pero ella era una mujer muy valiente, muy fuerte y una mujer que fue la dominatriz y que fue capaz de hacer muchas cosas importantes para su país.

¿Cuál es tu pasatiempo favorito?





Me gusta trabajar en mi jardín, con mis flores y mis vegetales, y también ir a la playa con mi familia o mis amigos.





Si fueras a morir y pudieras reencarnar en otro ser o en otra cosa, ¿qué sería?





Espero que en una persona muy similar a lo que soy, porque estoy bastante contenta de las cosas que estoy haciendo, de cómo pienso y de mi entendimiento de la vida, pero me gustaría de estar en una posición de poder para poder ayudar a los otros.





¿Cómo te gustaría morir?

¡Qué pregunta! Dios mío… Bueno, claramente me gustaría tener a mi familia cerca de mí. Que no sea algo dramático o feo… Sin enfermedad, sino de vieja.





¿Tienes un lema?





Sí… ¡De lo bueno poco!