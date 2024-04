¿Se iba sin pagar? Dalí comía en lujosos restaurantes sin gastar

Salvador Dalí es considerado el máximo representante del arte surrealista, no solo por sus obras, sino también por su personalidad poco común. Prueba de ello son sus obras con las que buscaba atraer la atención pública.

Uno de sus lemas era “la diferencia entre yo y los surrealistas es que yo soy el surrealismo”, personalidad excéntrica con la que atraía la atención pública de cualquier lugar al que llegaba.

Aunque Dalí no se iba sin pagar intencionalmente de los mejores restaurantes, tenía un truco infalible para que sus comidas le salieran gratis.

Cultura Del Estante | Los bigotes de Salvador Dalí y su casi expulsión surrealista

Este era el truco de Dalí para comer en restaurantes lujosos sin gastar

Aunque Salvador Dalí era una de las personas con más dinero de su época, él nunca solía gastar de más y siempre optaba por buscar cosas gratis en cualquier lugar; sin embargo, al pintor siempre le gustaba comer bien y por ello comúnmente asistía a restaurantes lujosos.

Al pedir la cuenta, siempre pagaba con cheques en los que escribía el monto y lo firmaba. Pero, su truco para evitar gastar consistía en que al reverso realizaba un dibujo y lo firmaba.

Por el dibujo, los restaurantes no sabían si cobrar el cheque en el banco o no; pues si lo cambiaban, el banco se quedaba con el papel, pero si se lo quedaban, poseían un Dalí original.

Ante ello, los restaurantes elegían no cambiar el cheque y en su lugar expondrían el reverso en un marco para presumir que tenían un Dalí original.

#sabiasque #datoscuriosos #aprendeentiktok #dali ♬ Città vuota - Mina @aprendedetodott come gratis en cualquier lugar con el hack de Dalí #aprendedetodo

¿Cuánto cuesta una obra de Salvador Dalí?

Después de la muerte de Salvador Dalí, sus obras han roto récords en grandes subastas a nivel mundial. Un ejemplo de ello fue el retrato del poeta Paul Eluard, el cual pintó en 1929. La obra rebasó los 21 millones de dólares en una subasta en Sotheby’s de Londres, convirtiéndose en una de las pinturas más caras del mundo.

Retrato de Paul Éluard es un cuadro realizado por Salvador Dalí en 1929. La obra está hecha mediante la técnica del óleo sobre cartón, es de estilo surrealista y sus medidas son 33 x 25 cm. Se trata, como indica el nombre de la pintura, de un retrato del poeta francés Paul Éluard pic.twitter.com/7emh60OdNG — Antonio Ruiz (@AntonioRP85) August 24, 2020

Y, la última pintura de Dalí, titulada Couple aux têtes pleines de nuages se vendió en 10. 7 millones de dólares, convirtiéndose en el cuarto cuadro más caro del pintor.