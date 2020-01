Eduardo Matos habla de los mitos de la conquista

Durante la conferencia magistral, La conquista de México 1519-152, el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, habló de algunos de los mitos que han rodeado a este hecho histórico que derivó en el mestizaje, entre ellos, si quien fue conocida como La Malinche realmente fue una traidora o si Cortez, si lloró, en el árbol de la Noche Triste.

El investigador desmintió que Bernal Díaz del Castillo no estuvo en la conquista como se ha divulgado en algunos estudios, debido a que si hay registros de que formó parte de las filas del ejército de Cortez de quien se presume fue el que escribió las crónicas que se le atribuyen al historiador.

Asimismo, Matos Moctezuma no sólo ofreció más de una hora de charla sobre el tema, en el marco de los 500 años de la llegada de los españoles a tierra mexica, sino que también respondió preguntas del auditorio, entre ellas si había visto la serie Hernán que se transmite por TV Azteca.

"Yo vi un capitulo que a mi en lo personal no me gustó. Hay algunas situaciones que si están apegadas a la historia pero otras que no. Me da la impresión que quien hizo el guion, conoce y se basó bien en fuentes y demás, lo que pasa es que ya después metieron lo Hollywoodense o sea una historia de amor", expresó el investigador.

Fue en el Salón de Recepciones del Museo Nacional de Arte (Munal) donde se llevó a cabo la disertación del maestro Matos quien se apoyó de diapositivas para ilustrar los cuatro puntos en los que basó su ponencia cuyo auditorio estuvo lleno y alrededor de 40 personas quedaron fuera.

La actividad en colaboración con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y el Centro de Estudios Históricos de México Carso, la cual integra una serie de obras pictóricas, escultóricas, impresas, fotografías, textiles y dibujos que muestran la riqueza lingüística existente en el territorio mexicano.

Con una revisión histórica se busca acceder al imaginario nacional a través de dos grandes cosmovisiones: la indígena y la española, para abordar el periodo de 1519 a 1521 de nuestro país, el cual se centra en la caída del imperio mexica y de la Ciudad de México-Tenochtitlan tomada por los conquistadores españoles, así como el surgimiento del México mestizo.