El legado de Pancho Villa no es un personaje, es un movimiento social: bisnietos del caudillo

Chihuahua, Chih.- Francisco y Martín son dos de los más de 100 bisnietos del general Francisco Villa que se calcula viven dispersos en el país, la mayoría se conoce entre sí, algunos se frecuentan y otros no tanto porque lo cierto es que la familia es grande.

Si algo caracterizó al personaje revolucionario es la cantidad de esposas que a lo largo de las décadas reclamaron ser las oficiales parejas, otras que tuvieron hijos con él y unos más que él mismo habría adoptado por ser pobres, del pueblo y porque era uno de los aspectos contrastantes de su personalidad; piadoso y bondadoso para unas cosas y, brutal y cruento para otras.

Sus bisnietos, los hermanos Villa García han encabezado las actividades en torno al aniversario luctuoso. Desde las gestiones para que al comenzar 2023, el Congreso de la Unión lo declarara “el año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo” hasta emprender un recorrido por Chihuahua, Durango, La Laguna, Zacatecas y Aguascalientes.

La ruta que el propio general hizo, “donde se encuentran las comunidades más villistas” y que se ha denominado El Espíritu de Villa Cabalga, subraya Francisco, quien junto con Martín han visitado varias ciudades del estado como Juárez, San Jerónimo, Nuevo Casas Grandes, Namiquipa, Cuauhtémoc, Parral y Chihuahua, donde han presentado exposiciones fotográficas (16 imágenes recopiladas del Centauro del Norte), el libro 50 Frases Villistas y una muestra itinerante como la realizada en fecha reciente en la capital del estado donde está el mausoleo del general en el parque Revolución y se exhibió una urna convertida en cápsula del tiempo llamada Voces del Pueblo.

Urna con cápsula del tiempo, atrás el Mausoleo de Villa en el Parque Revolución en la ciudad de Chihuahua. l Foto: Gerardo Aguirre l El Heraldo de Chihuahua

Esa urna, réplica de la que está en la Rotonda de los Hombres Ilustres en la Ciudad de México contiene mensajes escritos en papel, USB y CD que depositaron las personas de cada ciudad visitada. Un recorrido que finaliza en San Andrés Rivapalacio, cuna del villismo y destino final de la cápsula, donde permanecerá y se abrirá en 80 años por los bisnietos de Francisco, Martín y de todo el centenar de descendientes de Pancho Villa.

Para ellos, la huella que dejará esta conmemoración es abrir la pauta para una reflexión histórica del icónico personaje del general Villa y del Ejército de la División del Norte, “el más grande de Latinoamérica, que le rompe el espinazo al huertismo, a los traidores de Madero y no se le ha reconocido ese papel para sacar al villismo del atolladero en el que lo tuvieron mucho tiempo. Hay que decirlo, al general Villa lo tuvieron escondido hasta los años 50-60, pues ser villista era estar en contra del sistema o ir contra corriente”.

Mausoleo de Pancho Villa en Chihuahua. l Foto: Gerardo Aguirre l El Heraldo de Chihuahua

Los nombres de ese ejército, los Dorados de Villa están en la cápsula del tiempo porque son personajes –rancheros, campesinos y caporales—, principalmente de Chihuahua y Durango que acompañaron al general de principio a fin y murieron al pie del cañón.

También líder de la fundación Visión Villista, Francisco describe que es una propuesta de diálogo respetuoso con todos los descendientes de la gente que vivió la revolución para discutir sobre el villismo y complementar con actividades deportivas, culturales y sociales, la fase del proyecto Villa Dialoga.

Martín actualmente está a cargo de la Comisión Juvenil de la Asociación Civil Enlace Cultural Villa-Zapata que busca mantener vivos los ideales de justicia social y libertad y es que en medio de este escenario, a cada uno de los lugares donde se llevó a cabo la ruta villista se colocaron pantallas para narrar de manera detallada, específica y extensa todo lo que comprende el villismo.

“Nosotros llegamos a la conclusión de que ya basta de Villa –puntualiza Francisco–, lo digo como tal porque detrás de él había miles de personas, mujeres y hombres, familias cuyas historias son igual de impresionantes que la del propio general”.

Un mega árbol genealógico

“Martín y yo provenimos de las familias oficiales –son muchas 22 o 23, ahí está parte del debate—, nos toca la línea de una de las últimas esposas, Manuela Casas, oriunda de Valle de Zaragoza, Chihuahua pero él se la llevó a vivir a Parral”, donde el general radicó ya consumada la revolución y “alejado” de la política.

“Creo que es la única que le toca estar en Parral –agrega Francisco–, ahí establece su domicilio en la calle Zaragoza que va a ser la casa de donde sale para ser asesinado. Eso nos pone como en el ojo del huracán ya que a nuestra familia le tocó vivir esa parte”.

Bisnieto Francisco Villa en la Glorieta de Villa en la capital de Chihuahua. l Foto: Oracio Chávez l El Heraldo de Chihuahua

A diferencia de las otras parejas de Pancho Villa que tuvieron uno o dos hijos, “no sabemos que haya tenido tres con ninguna por lo mismo de la revolución y que andaba siempre en movimiento”, con Manuela sólo tuvo un hijo: José Trinidad Villa Casas, abuelo de ellos y quien no fue tan conocido en Chihuahua pero sí en Durango.

“Fue doble de cine en películas que se filmaban allá, así dobló a John Wayne, después fue policía en la Ciudad de México y tuvo siete hijos, entre ellos nuestro papá que es Agustín Villa Córdoba, quien se casó con una enfermera de Torreón, Beatriz García y de ahí provenimos nosotros que mantenemos el apellido Villa y como todas las familias del general, a todos los primogénitos nos ponen Francisco y a los siguientes con nombres de otros generales, como Martín por Martín López otro chihuahuense, general de ahí del Charco”.

El padre de Francisco y Martín comenzó a acudir a Parral con un grupo de motociclistas en 1993 cuando empezó a llevarse a cabo la representación de la muerte de Pancho Villa, lo cual se realiza hasta la fecha y dio pauta a la creación de las Jornadas Villistas.

Lo que sigue… De Villa al villismo

“No somos los únicos", añade Francisco, “definitivamente existen otros miembros de la familia que están haciendo actividades. Eso es muy bueno, creo que hay una diversidad importante de aspectos; hay primos y nietos del general que están involucrados en eventos”.

Francisco y Martín volverán a la capital del país en julio para continuar con su agenda en el Monumento a la Revolución y en la avenida Madero, donde replicarán la cápsula del tiempo para que sean tres: una en Chihuahua, otra en Durango y una más en la Ciudad de México.

Consideran que entre agosto y septiembre convocarán a una ruta nacional y para entonces ya estará lista una escultura que se elabora en Durango, la cual se colocará en Los Pinos en la Ciudad de México, donde hay estatuas de Emiliano Zapata, José María Morelos, Miguel Hidalgo, Vicente Guerrero, Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada pero no de Pancho Villa.

“Nosotros hacíamos cada junio y julio jornadas en algún punto del país, ahora estamos felices de empujar acciones en San Andrés Rivapalacio y Parral pero creemos que no debe ser sólo en Parral, sino en muchos espacios donde el general genere una derrama económica y un impacto social y cultural”.

Para Chihuahua –abundó Francisco– hay un proyecto de infraestructura para impulsar la estación del tren de San Andrés, que está muy deteriorada y el objetivo es recuperarla.

“Además esperamos que el gobierno federal autorice la exhumación y traslado de los restos. Sabemos que el secretario de Turismo de Chihuahua ya pidió mano pero creo que sería justo un recorrido por Zacatecas, Durango, La Laguna y hasta Aguascalientes”.

Los bisnietos subrayan que no planean revivir polémicas, ni solicitar pruebas de ADN. “Si Villa no estuviera en el Monumento y permaneciera en Parral, a mí me parece que se hace justicia a aquello que se decía sobre Villa, que está en todas partes”.