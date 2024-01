[Entrevista] Anni B Sweet y su pop-progresivo

Durante sus primeros años de actividad, la artista produjo obras hasta cierto punto melancólicas y con ciertos tintes oscuros, siempre cantadas en inglés, como parte de una etapa que concluyó en 2015 con el lanzamiento de su álbum Chasing Illusions, después del cual decidió comenzar a cantar en su idioma natal, el español. Esa fue la primera vez que Anni B Sweet se reinventó, pero no la última.

Tras el lanzamiento del disco Universo por estrenar (2019), en el que se interna más decididamente en ciertas experimentaciones con el pop psicodélico, la artista vuelve a dejar su zona de confort para enfrentar un nuevo reto: El de reunirse con otra banda para dar vida a un nuevo proyecto denominado Anni B Sweet y Los Estanques.

Pero esos son sólo algunos de los temas que tocamos con ella durante su más reciente visita a México, en diciembre pasado, en una charla en la que además habla de por qué ya no canta canciones en inglés y de su postura ante los cambios en la industria musical.





Anni, tomaste un gran riesgo al unirte a Los Estanques y grabar juntos un nuevo disco, ¿cómo te sientes ahora que han pasado casi dos años de esa experiencia?

Sí, pues fue una fusión de ambos grupos, porque yo ya tenía hechas algunas canciones para mi quinto disco y más bien esas canciones se las pasé a Íñigo (Bregel, principal compositor de Los Estanques) para que hiciera la producción, aunque también hubo temas que él tenía para su siguiente disco y que al final acabamos haciendo juntos porque estábamos muy a gusto, ya que es muy complicado que haya tanta conexión musical con alguien como para hacer un disco entero.





Tengo entendido que al principio la idea era solamente grabar un tema juntos.

Sí, la idea inicial era hacer una colaboración en una canción. Yo le pasé a Íñigo “Tu pelo de flores”, que era un tema mío y él me la devolvió con toda la producción preciosa, y eso nos gustó tanto que decidimos tirar para adelante y hacer lo que fue el álbum completo.





El título del disco (Burbuja Cómoda y Elefante Inesperado) ya es un aviso de que la cosa se pondrá psicodélica, aunque también me vinieron a la mente términos como “pop progresivo” para tratar de definirlo…

Sí, estoy de acuerdo contigo. De hecho Íñigo le ponía una etiqueta muy bonita a lo que hacíamos. Él decía que era “pop libre” y a mí me parece muy bonito eso, porque la psicodelia siempre me ha parecido una música muy libre, muy abierta, con la que puede pasar de todo en una canción y que te lleva a tantas atmósferas precisamente porque es algo muy abierto. Y esa mezcla de melodías pop, con toda la producción que tiene el disco sí que nos hace pensar en algo progresivo, claro.





A ella le parece que la etiqueta de “pop libre” le viene bien a sus canciones con Los Estanques, ya que se trata de temas en los que puede pasar de todo y con muchas atmósferas





¿Cuáles de las canciones eran tuyas y cuáles de Íñigo?

Bueno, “He bebido tanto (que…)” es mía; “(...Estoy) muerto de sed” es de Íñigo, y es como una continuación de la que yo la primera. “Brillabas” es mía; “El sol no ha salido hoy” es un tema que hicimos los dos juntos cuando le dije que quería hacer algo con un ritmo setentero, psicodélico… “Tampoco estoy tan lejos” es de Íñigo, “Caballitos de mar” es mía; “Llévame al cielo” es mía; “No te preocupes” es de Íñigo y al final “Vuelve a amanecer” es de él y “Vuelve a oscurecer” es mía, así que creo que está bastante equilibrado.





Obviamente la experiencia no quedó en grabar un disco juntos, sino en salir a tocarlo, como hicieron también en la Ciudad de México.

Sí, pues decidimos que íbamos a disfrutar mucho, aunque fue muchísimo trabajo el de preparar el concierto, porque las canciones tienen muchísimos detalles, hay muchísimas cosas sonando y muchísima dinámica. Hay mucha delicadeza en todos los temas y eso no queremos perderlo, no queremos que el directo desmerezca al disco, así que estuvimos muchísimo tiempo preparándolo.





Y ahora que ha pasado un tiempo, ¿cómo te sientes?

De verdad que estamos encantados con el resultado, sobre todo porque este proyecto juntos también nos deja compaginar un poco lo que son nuestras respectivas carreras. Ahora estoy componiendo mi siguiente disco y Los Estanques están a punto de sacar su siguiente álbum. Hacemos esto, pero cada uno tiene lo suyo también y todos contentos.





En 2023, Anni B Sweet y Los Estanques ganaron cinco Premios de la Música Independiente española por Álbum del Año, Mejor Artista, Mejor Canción del Año, Mejor Álbum Pop y Mejor Producción Musical





Fue curioso ver que surgiera este proyecto con una banda que muchos de tus seguidores no conocían, en lugar de que hubiera salido algo con una banda más previsible, como Lori Meyers.

Claro, porque con ellos hay más cercanía y hemos hecho más cosas juntos, pero en el caso de Los Estanques además nos dimos cuenta de que nos gustaba el mismo tipo de música, cosas muy parecidas, aunque Lori Meyers también viene de escuchar música de los sesentas, en fin…





Y en mayo de 2023 ocurrió la sorpresa, cuando vimos a Anni B Sweet y Los Estanque arrasar en cinco categorías de los Premios de la Música Independiente española: Álbum del Año, Mejor Artista, Mejor Canción del Año, Mejor Álbum Pop y Mejor Producción Musical.

¡Sí! Fueron cinco premios y no podíamos creerlo, porque al final se trata de una música que no es fácil de escuchar o que no está de moda, pero sí que es cierto que hay algo muy especial en estas canciones y en el concierto, donde es todo muy llamativo y muy bonito. Al principio, cuando vimos que estábamos nominados en varias categorías, nos preguntábamos si ganaríamos un premio, aunque luego dudamos cuando vimos que también estaban otros artistas muy conocidos o muy visibles, pero nos sorprendió de verdad que sucediera; es muy bonito que de pronto te des cuenta de que a veces esto va mucho más allá del estilo y de la moda, y de que al final la gente quiere escuchar algo de corazón.





Quisiera tocar otros temas, como el del disco Chasing Illusions (2015), que me parece que no recibió tan buena respuesta a pesar de que es un disco impecable, ¿no es así?

Sí, así es… Yo siento que probablemente ese disco tuvo hasta cierto punto una especie de rechazo porque era más pop, más luminoso o como le quieras decir.





Claro, por la misma razón que hay gente que odia a The Beatles o The Beach Boys.

Exacto, que tienen canciones muy alegres, que son unos temazos increíbles… Yo creo que algo así pasó con ese disco y que por eso tuvo una vida tan corta.





Además de que con ese disco no viniste a México.

¡De hecho es el único disco con el que no he venido a México!





¿Y lo que sucedió con Chasing Illusions incide en el tracklist de tus conciertos? Es decir, que por una situación como esa quizá ya no incluyas tantas canciones de ese disco en tus presentaciones?

Es que desde que empecé a tocar las canciones de Universo por estrenar ya no he vuelto a tocar ningún disco en inglés, lo quité todo y empecé de cero. De pronto en los conciertos acústicos sí que he tocado canciones de los discos anteriores, cuando estoy recordado canciones antiguas, pero cuando voy con toda la banda, ya no.





Si mal no recuerdo, eso yo te lo dije en alguna conversación hace mucho: Que cuando los músicos hispanoparlantes dejan el inglés para cantar en su lengua materna, ya no regresan a esa lengua.

Es un fenómeno divertido, porque una vez que pruebas con tu lengua materna pues parece que eso te engancha y quieres tratar de expresarte y explorar más con ella… Y es que si bien el inglés es muy cómodo para escribir canciones, pues cuando una letra está bien hecha en nuestro idioma, yo creo que ya no hay nada como eso.





“Es muy bonito darte cuenta de que a veces esto va mucho más allá del estilo y de la moda y de que al final, la gente quiere escuchar algo de corazón”





Esta visita a México fue posible gracias a la iniciativa Sound from Spain, con la cual ya habías venido anteriormente.

Sí, y la verdad es un gusto, porque eso nos da la posibilidad de venir a tocar, porque no es fácil venir hasta acá y necesitamos más iniciativas como esa para poder darnos a conocer, porque no todos somos Shakira o Alejandro Sanz y no tenemos la facilidad de estar moviéndonos de un lado para otro.





Hablando de la industria, empresas como Altafonte y Spotify han anunciado que ya no apoyarán a los artistas que no son rentables o que no tienen suficientes streamings, porque ese modelo ya no es costeable, ¿qué opinas de ello?

Y es que ese es un nivel en el que justamente se necesita todo lo contrario, ¿no? Más apoyo para que haya pequeños grupos también, que surjan y que vayan con ilusión a hacer su música y a moverla… Pues no me parece bien. Si ellos dicen que tienen pérdidas, pues no entiendo dónde está la pérdida. Quizá haya algo que yo no entiendo o algo que me esté saltando. Pero no me parece bien, como tampoco me parece bien que los artistas se tengan que estar todo el rato dividiendo en quienes tienen más escucha y quienes tienen menos... Como en las redes sociales, que sólo están viendo quién tiene más likes, pero ¿y el contenido? ¿Y la buena música?





Y así, con esas preguntas lanzadas al aire, la malagueña se despide dejándonos con un buen sabor de boca tras sus presentaciones en la capital mexicana y con la certeza de que, como corresponde a un espíritu de su talante, vendrán más ocasiones en las que la veremos reinventándose, dejando una vez más su zona de confort… Algo a lo que pocos artistas se atreven, y de lo que todavía menos salen bien librados.