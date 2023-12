[Entrevista] Black Pumas: Un diamante de rock and roll en bruto

Para nadie es un secreto que el rock no vive su mejor época, por lo menos no en lo que se refiere al surgimiento y la popularidad de nuevas bandas se cuelen en el gusto de las masas. Al menos por ahora, esa tarea la están haciendo otros estilos musicales.

Sin embargo, cada tanto surge alguna banda que se abre paso y se hace de un lugar en la competida industria musical, y que convence a todo tipo de oídos con alguna propuesta novedosa.

Eso fue lo que sucedió en 2019 con Black Pumas, la banda integrada por Eric Burton y Adrian Quesada, quienes con su disco homónimo recibieron toneladas de críticas positivas y un reconocimiento casi unánime de millennials, miembros de la generación X y uno que otro colado, quienes vieron en la dupla algo diferente y lleno de esa pasión que no siempre se encuentran en la música.

Fue tanto el éxito de la banda que su reputación llegó a otras esferas, haciendo que el alcalde de su ciudad eligiera un día como el “Black Pumas Day” y que el presidente Joe Biden los invitara a uno de sus eventos oficiales. Muchos aplausos, elogios y compromisos que pueden distraer y hasta marear a cualquiera.

Ahora que las aguas se han calmado y que el factor sorpresa del disco debut ha quedado atrás, la banda se enfrenta a la hora de la verdad con el lanzamiento de su segundo disco, Chronicles of a Diamond, motivo por el cual nos reunimos con el dueto para charlar a fondo.

Por lo general suelen dar entrevistas por separado. Pero aquí tenemos a los dos miembros de Black Pumas:





Estuvieron muy ocupados con todo el ruido que hizo su primer disco. ¿Con ese antecedente, hubo presión para lanzar este segundo LP?

Adrian: Sí, de hecho lo regrabamos, porque lo hicimos tan pronto como terminamos el primero, pero luego tuvimos que hacerlo a un lado porque estábamos ocupados haciendo muchas giras, hasta que a finales del año pasado realmente nos concentramos en él y pasamos casi medio año terminándolo… Seguramente esta vez hubo mucha más presión, pero creo que fue bueno y estamos muy orgullosos del resultado.

Eric: Sí, hubo algo de presión, además de que queríamos hacer un trabajo realmente bueno y fue muy divertido poder colaborar con personas que tienen mucho talento y que tienen la misma pasión por crear música. Nos encanta hacer esto, es algo que surge de forma muy natural.





Han dicho que este disco se ha sentido como un segundo debut, ¿por qué?

Eric: Eso es por la forma en que se creó, ya que el primero fue como si gran parte de la creación de la música viniera de Adrian para luego escribir las canciones sobre esos lienzos instrumentales. Es decir, eventualmente comenzamos a agregar más material mío, mientras que para este disco lo hicimos juntos de principio a fin, todo al mismo tiempo.





Con su primer álbum recibieron muchas críticas positivas y nominaciones por todas partes. ¿Eso los distrajo a la hora de terminar este material?

Adrian: No creo, porque estábamos tan ocupados en la gira que realmente no tuvimos tiempo de pensar demasiado en ello. Es más, creo que al final fue bueno para nosotros tener ese tipo de presión porque nos hizo querer hacer el mejor álbum que pudiéramos, así que eso más bien nos impulsó, digamos que terminó siendo bueno para nosotros.

Eric: Sí, al principio se sentían como muchas cosas juntas y mucho estar de gira, mientras también nos nominaban a los Grammy varias veces y todas esas cosas de la industria… Así que fue realmente interesante encontrar momentos para permitirnos relajarnos y grabar música como una banda completa. Hasta ese punto, pienso que nos distrajo un poco, pero también fue muy inspirador escuchar cómo estábamos siendo validados por el resto del mundo. Estar en los Grammy y tocar en los Grammy… Todas esas cosas también influyeron en el proceso creativo de forma muy positiva.





¿Qué significa el título del nuevo álbum, Chronicles of a diamond?

Adrian: Originalmente se iba a llamar Black Pumas 2, como le hacía Led Zeppelin, pero mientras pensábamos en los títulos para algunas canciones salió el de Chronicles of a diamond y pensé que sonaba como un buen título para el álbum por varias razones, porque es como resumir las historias y todo lo que hemos pasado en los últimos años, además de que un diamante es algo que se crea bajo mucha presión.

Eric: Tiene múltiples significados, pero el hecho de crear un segundo álbum ha sido como crear un diamante por el simple hecho de que hacemos las cosas desde un lugar de honestidad. Queríamos asegurarnos de que éramos honestos y de paso tomar unas instantáneas genuinas de quiénes somos y de dónde estamos como banda.





Por cierto, esta es la primera vez que involucran a un personaje externo para la composición de una canción de Black Pumas.

Adrian: Sí, nuestro tecladista JaRon Marshall nos ayudó mucho, sobre todo en “Mrs. Postman, de la cual fue coguionista y coproductor, lo cual fue genial, porque él tenía ideas muy diferentes que nos enriquecieron.





Hacia la mitad del disco hay dos canciones: “Angel” y “Hello”, que hacen una especie de paisaje más intenso, introspectivo o nostálgico. ¿Qué nos pueden contar de ellas?

Adrian: “Angel” era una canción que Eric ya tenía y que solíamos tocar en vivo, así que al grabarla quisimos mantener esa sensación íntima de cuando él a tocaba. “Hello” es muy especial, porque la comenzamos a grabar durante la pandemia y cuando lo hicimos fue un día muy divertido y relajado en el estudio, de hecho creo que puedes escucharnos reír y haciendo algunos ruidos con la puerta o jugando con algunas guitarras, porque estábamos muy sueltos y relajados.





El alcalde de Austin, Texas, proclamó el 7 de mayo como el “Día de Black Pumas” y después el presidente Joe Biden los invitó a uno de sus eventos. ¿Hablaron con él?

Eric: No. Se suponía que íbamos a recibir una llamada de su oficina, peo no llegó o no supimos. Pero lo del Día de Black Pumas nos conmovió mucho, porque nuevamente fue una validación para nosotros como artistas.

Adrian: Sí, fue realmente impactante y especial para nosotros todo eso.





Hablando de políticos, Donald Trump tiene posibilidades reales de volver a ser presidente de su país, ¿qué opinan de ello?

Adrian: Es triste ver eso y saber que estamos tan divididos, sobre todo porque creo que gran parte de esa división vino de él, de cuando fue presidente.

Eric: Sí, hay todo tipo de posibilidades en este mundo. Siento que ya cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Por eso es importante para nosotros seguir compartiendo tanto amor como sea posible, desde lo más profundo de nuestros corazones, para así poder tocar los de otras personas; eso es lo máximo que podemos hacer, sin importar quién sea el presidente o qué pueda estar pasando en nuestro sistema político.





Regresando al nuevo disco, me parece que dejaron la mejor canción para el final, que “Rock and roll”. ¿Qué nos pueden decir de ella?

Adrian: Es una canción que Eric escribió y que grabamos el año pasado mientras estábamos en Ámsterdam. Recuerdo que cuando entramos a grabarla se sentía una sensación muy diferente a cualquier otra canción. Grabamos una parte ahí y luego la terminamos en mi estudio, pues le agregamos muchos colores y efectos, pero sí, creo que es una de las canciones más singulares que hemos hecho.

Eric: Esa canción está inspirada en la emoción de lo que significa estar en una banda de rock, recorriendo distintas partes del mundo que nunca habíamos visto, había por ahí una intensidad que se sintió muy emocionante, y eso fue lo que obtuvimos. Creemos que estamos en una posición muy afortunada profesionalmente y ahí es donde viene el rock and roll, de ahí proviene esa emoción de poder hacer lo que más te gusta con tus amigos y en algunos de los lugares más bellos del mundo.





El año pasado tocaron en el festival Vive Latino de México. ¿Cómo recuerdan esa experiencia?

Eric: La Ciudad de México es uno de mis lugares favoritos hasta ahora. Recuerdo que fue uno de mis lugares favoritos de toda la gira por Sudamérica, porque nos divertimos mucho y el público estaba muy emocionado y mostraba mucho amor por la música. Nos encanta la cultura mexicana, la cultura latina. Adrián tiene cierta experiencia en eso como latino.

Adrian: Sí, fue increíble, lo recuerdo mucho. Fue uno de los mejores festivales en los que hemos tocado y estábamos muy emocionados de estar allí y realmente sentimos el amor de los fans, además de que dimos un buen paseo por la ciudad. Espero que regresemos muy pronto…