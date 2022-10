El arte callejero de Bansky llega a la CDMX: fechas, precios y todos los detalles

El reconocido y controversial artista urbano Banksy se ha convertido en uno de los personajes más influyentes de los últimos tiempos, pues con sus obras que ha plasmado alrededor del mundo, lleva consigo fuertes mensajes para la población.

Bansky ha realizado exposiciones por Europa y Estados Unidos, y en esta ocasión, la Ciudad de México recibirá la mirada de quien plasma en las calles de las ciudades más importantes algunos mensajes y críticas sociales con The Art of Banksy: Without limits’.

Te puede interesar: Banksy en México (digitalizado y fragmentado)

La exposición trae consigo una serie de 175 piezas de arte que comprenden grabados, fotografías, litografías, esculturas, murales e instalaciones de video creadas exclusivamente para el evento.

¿Quién es Banksy? ¿Qué se sabe sobre la identidad del artista?

Banksy es el pseudónimo con el que se conoce a un popular artista callejero inglés y, aunque la mayoría de los datos sobre su identidad son desconocidos. Algunas investigaciones señalan que nació en una localidad cercana a Bristol en 1974.

Sus obras se han vendido por millones de dólares en exclusivas casas de subastas / Foto: Sitio Web | The Art of Bansky

Banksy oculta su identidad real a sus seguidores, a la prensa, a todos; solo quiere dar a conocer su obra. Aun así, cada cierto tiempo se especula y se publican nuevas teorías sobre su supuesta verdadera identidad. Las especulaciones son constantes, algunos dicen que podría ser un colectivo, e incluso hay quien se ha atrevido a dar nombres.

En 2016, alumnos de la Queen Mary University de Londres realizaron un proyecto de investigación en el que afirmaban haber descubierto la verdadera identidad de Banksy, apuntando a Robin Gunningham, un joven cuyo nombre ya sonaba desde 2008, algo que fue negado desde la web de Banksy.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Banksy (@banksy)

Varios supuestos excompañeros han corroborado esta posibilidad cuando comenzó a usar el nombre de Robin Banks, de ahí Banksy. Otros especulan que sea el cantante de la banda de heavy meta: Massive Attack.

¿Dónde será a la exposición de Bansky en México?

La exposición ‘The Art of Banksy: Without limits’ llegará a la capital del país a las instalaciones del Antiguo Hotel Reforma, en la colonia Tabacalera, ubicado en la calle París 32.





¿Dónde comprar los boletos para la exposición de Bansky en México?

La venta de boletos comenzó el pasado viernes 7 de octubre a través del sistema Ticketmaster, y podrás adquirirlos en el siguiente enlace.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Los precios varía regularmente del día y la hora de tu preferencia, con un rango entre los 250 y los 350 pesos.