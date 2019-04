Alistan Mis pininos en Los Pinos. Fiesta por la diversidad creativa

En espacios que anteriormente no eran accesibles al público en la ex residencia presidencial, se llevará a cabo el evento Mis pininos en Los Pinos. Fiesta por la diversidad creativa, los próximos 4 y 5 de mayo, donde se espera la afluencia de 50 mil personas en los dos días de actividades para el público capitalino.

Los detalles de la programación del evento se dieron en conferencia de prensa por parte de Esther Hernández, directora general de vinculación cultural, Antonio Rodríguez Frino, coordinador nacional de Desarrollo Cultural Infantil, Alas y Raíces y Claudia Walls de Once Niños.

También presidió la reunión, Homero Fernández, coordinador general del Complejo Cultural de los Pinos quien mencionó que aprovecharán que todavía se encuentran en el inmueble miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional, (SEDENA) para que los apoyen en la seguridad de las instalaciones.

El evento es organizado por Alas y Raíces, del que se reveló, el año pasado, la anterior administración, gastó 7 millones de pesos en el festival que se realizó en el Centro Nacional de las Artes, (CENART) y ahora se cuenta con un presupuesto de 600 mil pesos.

Dichos recursos se destinarán al pago de los artistas que formarán parte del cartel, quienes son de distintos lugares del interior del país como el caso de Los Patita de Perro que residen en Puebla. Se trata de una programación multidisciplinaria diseñada para bebés, preescolares, niñas y niños de 6 y 12 años y adolescentes de hasta 17 años de edad, informaron.

Las actividades incluirán conciertos, funciones de teatro, artes circenses, laboratorios creativos, narraciones orales, exposiciones fotográficas e interactivas, además de cine, "todo en un ambiente familiar", destacaron los organizadores y en su carácter de programa que hace convenios de colaboración con los estados, los días 27 y 28 de abril, invitará a alrededor de 15 mil niñas, niños y adolescentes de 19 estados a que disfruten y exploren distintas disciplinas artísticas.

Asimismo, Fernández mencionó que espacios se encuentran no disponibles para los asistentes a la ex residencia presidencial como la alberca "que ha sido clausurada para prevenir accidentes" y algunos se han habilitado como "La casita del árbol" que mandó construir el ex presidente de México Felipe Calderón.