[Podcast] Aderezo | Tips básicos para leer etiquetas

Es importante que cuando vayas al supermercado te tomes el tiempo de leer las etiquetas; para hacerlo casi como un experto, en esta entrega del podcast Comer Bien de Aderezo, la health coach, Ana Riga, nos da una guía. Aprenderás a seleccionar mejor los productos de tu alacena y con el tiempo, verás los beneficios que aporta a tu salud.

No te dejes llevar por la "portada", revisa siempre el reverso de la caja para identificar ingredientes nocivos como azúcares, harinas, aceites, irritantes, químicos y procesados ocultos.

Ana nos platicó que, si la lista es muy larga y con palabras que no entiendes, es mejor dejar el producto. No comas nada que no entiendas o no puedas pronunciar. Además, nos mencionó que hay que verificar el tamaño de la porción: debe tener menos de 9 gr de azúcar, 3 gr de grasa saturada y 0 de grasa trans.

Te sorprenderá saber todo lo que nos indican las etiquetas.

Sabías que…

Según encuestas de la Secretaría de Salud, la población escolar (5-11 años) la prevalencia de sobrepeso es de 19.8 y la de obesidad de 14.6%.





