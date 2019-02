Tandoor, el restaurante que mezcla sabores de Asia, historia y tradiciones

Tandoor es un restaurante que refleja la tradición gastronómica de Asia Central, principalmente de India y Pakistán, fundado por el chef Riaz Ahmad, originario de Pakistán, quien desde 1986, se ha dedicado a difundir la tradición, cultura y gastronomía de su país y alrededores.

“Yo llegue a México porque mi hermano vivía aquí, me gustó mucho y poco a poco se nos fueron abriendo las puertas para crear este restaurante”, dijo a El Sol de México.

El nombre del feudo, parte del elemento principal en la cocina asiática, el horno de barro, en el que se preparan la mayor parte de los deliciosos platillos, como el Tandoori Chicken, el Seekh Kabbab, el Nan, entre otros.

“Nuestra cocina se asemeja mucho a la mexicana, por ejemplo, aquí es muy común que se una la familia para comer juntos, es más, se dice que la cocina mexicana, es sinónimo de unión, lo mismo pasa con nosotros, la diferencia es que nuestra hora sagrada de alimentos es la cena, en la actualidad se sigue conservando el ambiente familiar”, explicó.

Añadió que para tener una comida completa, es necesario que en la mesa haya vegetales, lentejas y carne.

“India y Pakistán tienen la misma gastronomía, que se basa de un antiguo sistemas de curación para la salud, por medio de alimentos e ingredientes como el ajo, clavo, cúrcuma, jengibre, nuez moscada, entre muchos más, que de alguna manera tienen algunos beneficios para la salud, ya que son anticancerígenos, antioxidantes, antibióticos naturales”, mencionó el chef.

Las recetas que se utilizan en el feudo se caracterizan porque además de ser autenticas, otorgan el sabor de la usanza indo/pakistaní, como el cardamomo que está presente en presente en mezclas dulces o saladas, debido a su esencia perfumada y dócil; el jengibre, el comino, el clavo, la canela, entre muchas otras que desde tiempos ancestrales avivaron la curiosidad de viajeros y exploradores que deseaban obtener los secretos de cocina de aquella región, por encima de preciados metales o piedras preciosas.

Agregó que el 90 por ciento de los platillos tiene como base dos principales ingredientes, ajo y jengibre.

“Llevo 32 años con una carta fija, claro que hago ligeros cambios, agregando platillos nuevos, pero con recetas autenticas, cuando un comensal viene a mi restaurante espera platillos auténticos, no modificados”, expresó el experto.

En cuanto al maridaje de la comida asiática el chef mencionó que la bebida que mejor acompaña a los platillos es el vino tinto ya sea semidulce o dulce y cerveza.

A pesar de que Riaz estudio una carrera de ingeniería, su gusto por la gastronomía nunca se perdió, al contrario fue tomando más fuerza y no desistió hasta convertir su sueño realidad “a mí me gusta mucho cocinar, es algo que me cautiva y apasiona y que lo comparta con los mexicanos, es aún más placer”.

Como chef lo que más le cautiva a la hora de cocinar son los aromas y los condimentos “el aroma y sabor que me llama mucho la atención es el cardamomo negro”.