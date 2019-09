Lance Wyman: El diseño que se adelantó a su época

Todo aquel que sube al Metro sin conocer ni una pizca de la ciudad subterránea coincide en un sentido: basta con memorizar la ruta con íconos para viajar en él. Y no es que se trate de una gran ciencia pues si quiere viajar de la estación plasmada con un penacho para terminar su viaje en la silueta del Caudillo del Sur, deberá seguir los colores y diseños sin siquiera saber español -o conocer la historia de México-.





El sistema de íconos nació de los trazos del diseñador estadounidense Lance Wyman, quien reveló en entrevista para la Organización Editorial Mexicana cómo fue trabajar hace 50 años este arte que, considera, fue pionero y lanza para el resto de los sistemas de transporte mundial.

Trabajaste con México durante mucho tiempo, sobre todo con logos ¿Cómo fue que participaste en estos proyectos?





Empecé con los juegos olímpicos, no tengo la cuenta específica, fueron muchos programas con los he trabajado. Lo del Metro vino después de las Olimpiadas, yo hice los diseños para las primeras tres líneas 1,2 y 3, para las estaciones de éstas.





¿Por qué elegiste el color rosa para la primera línea del Metro?





Creo que cuando estaba haciendo los gráficos para las olimpiadas, teníamos muchos colores, los colores de las banderas de cada país, de por sí las olimpiadas por sí solas son muy coloridas. Y pensé que la próxima vez que usaría el color rosa o magenta debía ser cuando estuviera en México, este color tiene una relación muy fuerte con este país, así que creo que viene de la experiencia que tuve con los Juegos Olímpicos. Una vez que lo plantee me di cuenta que ninguna otra red de Metro en el mundo habían hecho esto. Parecía una buena idea.





¿Tienes algún logo favorito de todos los que creaste?





Existen muchos, pero tengo que decir que uno de los últimos logos que hice fue cuando estuve en un programa que rescataba perros en los túneles y los cuidaban para después ponerlos en adopción, y entonces tomé a uno de esos perros y lo transformé en una imagen de un perro para el programa de perros del Metro y en realidad me gusta ese, porque va de un caos tan grande como el Sistema de Transporte representado por un logo y luego tomas ese mismo logo y representas algo tan sensible y tan simple o pequeño como el rescatar a perros de los túneles. Creo que fue una muy agradable experiencia el tener la oportunidad de hacer ese tipo de expresiones.

¿Cómo te sientes después de 50 años de este gran logro?





Creo que no ha cambiado mucho en realidad, en el sentido de que la geometría no lo ha hecho, la geometría comunica una idea, y creo que la geometría del Metro sigue vigente después de 50 años, los gráficos siguen sirviendo igual que cuando empezó todo, tomaron el mismo sistema y lo aplicaron.





Tuve la oportunidad de trabajar para un acercamiento más moderno que fue el de la línea 7 del Metrobús y luego con el Programa de Movilidad, pero todo parece encajar, tiene una base en la geometría de los dibujos, las mismas características con las que empezamos en el Metro, en realidad no se ha hecho viejo, o sea, podemos suponer que el Metro se hizo ayer y no cambiaría nada.





Y no quiero hablar de 50 años en el futuro, pero si el Metro se vuelve más popular y es usado por más usuarios y crece, la gente seguirá identificándolo de la misma manera con los íconos de cada estación. Y esto es algo de lo que estoy orgulloso, porque es algo propio del sistema de Metro mexicano, puedes ver los mapas de diferentes mapas de Metro alrededor del mundo y el de México es algo único de tal forma que parece que es México, pertenece a México, están orgulloso de él, y la gente lo usa y lo disfruta.





¿Qué opinas con la gente que toma tus logos para crear sus propios diseños de protestas, memes u otro tipo de arte urbano?





Eso ya sería un tema aparte, un tema hasta político, todo es comunicación visual. Recuerdo haber empezado con los Olímpicos cuando empecé a ver imágenes del logo de las Olimpiadas en la calle y estaban siendo utilizados por los estudiantes, fue una experiencia muy confusa para mí pues no estaba en desacuerdo con estudiantes pero tampoco quería ver que los Olímpicos fueran dañados, entonces estás entre ver qué hacer y actuar. Creo que estaba cómodo con el hecho de que existía una comunicación, al final de todo era una parte de México y fue usada así, era mi trabajo ahí y no lo podía hacer mejor, se había convertido en parte del lugar y en una representación, en ese sentido fue una experiencia positiva.

¿Tienes algunos secretos que nos puedas compartir del Metro?





Puedo hablar de nuevo sobre la primera línea y hacer los íconos, creo que el primer secreto fue lo difícil de obtener el color magenta o rosa para la línea, sobre todo porque era muy importante para el programa de los Juegos Olímpicos, y el rosa se podía entender como un color femenino. Y ¿sabes? en otros sistemas de Metro siempre hubo afirmación más fuerte o masculina, y poner un color magenta era como “no es lo que piensas, esto es lo que representa México con un sistema grande, fuerte y masculino”, creo que era algo maravilloso, algo único en el mundo, algo hecho por primera vez pero no fue fácil.





Y otra cosa que no fue sencilla fue la idea de desarrollar íconos para todas las estaciones, porque en esos tiempos los íconos eran usados, por ejemplo para los juegos olímpicos, o para señalamientos internacionales como “restaurantes” o “baños” en aeropuertos y en lugares públicos. Hasta la fecha la gente dice “es muy agradable cómo usan íconos para identificar las estaciones de Metro en México, ayuda a la gente analfabeta, pero no fue diseñada para la gente analfabeta, fue diseñada para gente que no necesariamente habla español, no tienes que ser analfabeta para no hablar chino o entender como está escrito el chino; y ayuda a todos. Al principio no fue fácil -cuando el sistema empezó- pero lo logramos.





Otra cosa ha sido la evolución de los símbolos. Las computadoras de Apple usan íconos para navegar en sus sistemas de computadoras, y ahora todos usamos íconos en los iPhones y celulares, pero me encanta mostrar los íconos que hicimos para los olímpicos y el programa de cultura en el Metro y compararlo con una computadora de Apple ¡Parecen lo mismo!





Estábamos adelantados para la época y no solo era para analfabetas sino para el público en general, quizá no lo habíamos notado, cuando usábamos íconos y ahora son usados por todos. Le doy a México el crédito por hacer eso, podría hablar de mi experiencia trabajando en los Olímpicos pero no, es un trabajo de más de una persona, lo que hacía tenía que ser aprobado por Bernardo Quintana(ingeniero), Ángel Borja (arquitecto) y toda la gente que estaba encargada del programa, y en conjunto lo hicimos aunque no hayamos tenido mucho tiempo para hacerlo, teníamos como un año para hacer todos los gráficos. Y en mi cabeza sé que ese ha sido uno de los trabajos más importantes de toda mi carrera.





¿Estos íconos seguirán vigentes en un futuro?





No creo que exista una razón por la cual deberían dejar de hacerlo, estoy trabajando ahora con los íconos de un nuevo sistema, el Cablebús y las estaciones también tendrán íconos. Los íconos sirven en el Metro, sirven en el Metrobús, etc. Es un sistema muy útil para todos. Cuando lleguen esos programas de Cablebus habrá tours y querrán ir por la hermosa vista de la Ciudad de México, por ahora es para la gente que habita ahí, pero con el tiempo abrirá el camino para más gente que tenga acceso para ver la ciudad y claro entenderla a través de los íconos y los sistemas de comunicación. Entonces todo esto seguirá, se pueden seguir haciendo cosas que funcionen a este nivel de comunicación y estoy feliz con ellos.