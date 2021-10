Tres novelas para entender al primer autor africano en ganar el Nobel tras 30 años

La Real Academia Sueca otorgó este jueves el Premio Nobel de Literatura a Abdulrazak Gurnah por "penetración intransigente y compasiva en los efectos del colonialismo y el destino del refugiado en el abismo entre culturas y continentes". Pero si no habías leído ninguna obra del autor, aquí encontrarás una lista sobre sus novelas más emblemáticas para adentrarte en su obra.

Dottie, o el conflicto de no "pertenecer"

Como razonó la Real Academia Sueca al entregar el galardón a Gurnah, su obra está marcada por la preocupación del escritor por los efectos de la migración forzada desde los polos marginales hacia las grandes potencias occidentales.

Literatura Otorgan Premio Nobel de Literatura 2021 a Abdulrazak Gurnah

Dottie, tercera novela del autor, es una muestra perfecta de la literatura que desde hace décadas se produce en Inglaterra –más allá de los Ian McEwan o los Julian Barnes– por escritores que fueron orillados a emigrar desde Medio Oriente o África hacia las tierras de la corona británica.

En ese contexto se desarrolla la historia de Dottie, la mayor de tres hermanos que no conocen de su historia familiar más que el origen de su madre, una mujer pobre y alcohólica que se prostituía hasta que murió de gonorrea. Ni la protagonista ni sus hermanos saben nada de sus abuelos, por lo que construir una identidad basada en el origen familiar es imposible.

De la misma manera, se enfrentan al rechazo de una sociedad racista, xenófoba, y, por si no bastara, machista en el caso de la protagonista y su hermana.

La lucha subyace en la narración de la novela; personas de diferentes nacionalidades se enfrentan entre sí constantemente, estableciendo un nuevo tipo de fronteras, dominados y dominantes intercambian papeles según el escenario donde se encuentren, el fuero interno se vuelve un campo de batalla cuando se pierde la noción de pertenencia.

"The 2021 Nobel Prize in Literature is awarded to ... "



See the very moment the world discovered who had been awarded this year's literature prize.



Watch the full announcement: https://t.co/m84ucblWAR pic.twitter.com/tUcT8nNQGg — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2021

Al igual que Los desterrados, de Kamila Shamsie, Dottie es el retrato descarnado de los procesos migratorios modernos, enmarcado en el capitalismo rampante que acentúa la brecha de clase y azuza el racismo en sociedades cada vez más presionadas por la estratificación.

Paradise, más que otra novela poscolonial

Publicada en 1995, Paradise se sumó a la lista de novelas poscoloniales nominadas al Premio Booker. En ella, Gurnah retrata el proceso colonialista no desde la visión romantizada ya del África oprimida bajo el yugo inglés, sino como el resultado de múltiples dominios.

No son sólo los alemanes o los árabes quienes someten a los nativos del espacio casi mítico que alberga la novela, los dominios internos se desarrollan con la misma brutalidad.

El mundo que ven los ojos del joven Yusuf, el protagonista de la novela, no encaja con la idea "tradicional" de la novela africana poscolonial. El autor cuestiona la idea misma sobre cómo se construyen las narrativas históricas, ya sea desde el punto de vista europeo, árabe o africano.

La preocupación del autor parece recaer no tanto en el hecho mismo del colonialismo, sino en la forma en la que este proceso se cristaliza dependiendo desde qué punto de vista se analice.

Sin obviar la influencia del colonialismo europeo, Gurnah pone el foco en estructuras similares que funcionaban dentro de la sociedad africana. / Foto: AFP

Desertion, el retrato de todos los rostros de África

Latinoamérica, Asia, Medio Oriente, África, todas las regiones que han exerimentado alguna forma de colonialismo, estadounidense o europeo, saben lo que significa existir bajo la imagen homogénea que la nación dominante establece sobre su identidad.

Desertion es la respuesta a esa homologación de lo que es "africano", establecida desde Occidente. Gurnah deliberadamente integra es su retrato de África a todas las personas, de todos los colores de piel, que participan en la construcción de lo que es africano, así como a los diferentes actores nativos.

De igual manera, muestra como la construcción del "otro" no es propia de Occidente, sino que inherente a todas las sociedades; en este caso particular, constituidas sobre el origen de las personas, India o África. La trascendencia generacional de estas percepciones es otro de los temas que trata la novela. Si la familia proviene de un paria, no hay manera de "corregirlo".

La obra de Abdulrazak Gurnah, más allá del mérito encontrado en ella para obtener el Nobel, establece una reflexión necesaria en un mundo que, a pesar de estar cada vez más interconectado, se resiste a disolver la divisiones imaginarias –construidas desde hace siglos– que excluyen a los individuos.