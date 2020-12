Otorgan el Premio Sor Juana Inés de la Cruz a la escritora Camila Sosa Villada

En una ceremonia virtual, la escritora Camila Sosa Villada recibió el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz que otorga la Feria Internacional del Libro de Guadalajara por su novela “Las malas” (Tusquets, 2019), que retrata la difícil vida de la comunidad transgénero no solo en su natal Argentina sino en el mundo.

Tras una serie de agradecimientos a punto de dejarse soltar por el llanto de felicidad, la novelista aseguró que el relato es una historia contada desde el rencor y el dolor de una vida que no le fue sencilla sobrellevar en medio de una cultura machista, pero que valió la pena vivir para poder ver cómo el mundo hoy puede ser un poco justo.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

"Mi gratitud para el jurado que no se detuvo en el misterio de mi identidad y fue más allá y me dio lo que me correspondía. También agradezco a los sabores, los perfumes y los colores de México".



- Camila Sosa Villada pic.twitter.com/QJ6cu0fkTs — FIL Guadalajara (@FILGuadalajara) December 2, 2020

“Parece mentira que en pleno 2020 en este mundo como está, uno tenga que agradecer que el otorguen el premio Sor Juan Inés de la cruz a una escritora trans como si una tuviera que pedir permiso, dar las gracias, pedir perdón por cada paso dado. Hoy el mundo es un poco más justo y por lo tanto más bello, hoy se sienta un precedente y se inaugura una venganza de la travestis a través de la palabra”, dijo la escritora durante la ceremonia.

Literatura La literatura, un salvavidas para la humanidad: Ángeles Mastretta

“Tú, Camila, te lo mereces con cada partecita, de tu anatomía con cada acontecimiento que escribiste. Lo hiciste bien muchacha, estás aquí vivita y danzando sobre la línea azul de una noche que te pertenece y grita tu nombre, escribiste y estás viva, cada mañana escribes y vives que a nadie se le olvide”, añadió la autora que recibió el premio de manera unánime.

La escritora Ana García Bergua, integrante del jurado, aseguró que “Las malas” es una novela que destacó entre los otros relatos participantes por hacer de la sordidez y maldad humana el entorno para una belleza narrada con destreza.

“Las malas destaca por su capacidad de resaltar la belleza en medio de la sordidez, el rechazo y el dolor merced de una gran destreza literaria y estilística que en su aparente sencillez nos revela grandes y complejas profundidades. Las malas nos muestra también otras maneras de vivir, gozar y padecer la condición femenina en nuestros machistas países latinoamericanos”, describió.

Con una narrativa suave y fácil lectura, Sosa Villada pone de manifiesto la atmósfera explosiva y de terror que vive las trasvestis; lo hace en voz de sus propias amigas que se convirtieron en familia y da cuenta de cómo los lazos familiares se construyen más allá del tipo sanguíneo. La novela se ha traducido al alemán, francés, noruego y croata.

“Es un honor entregar de manera simbólica en línea el Premio Sor Juan Inés de la Cruz a Camila Sosa Villada. El Premio es un reconocimiento al trabajo de las mujeres en el mundo hispano y con cada uno de las premiadas el prestigio del galardón ha ido creciendo”, apuntó Marisol Schulz, directora de la FIL Guadalajara.