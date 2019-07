Fritz Glockner lleva a Gijón novedades editoriales de escritores mexicanos y latinos

Gijón. Como cada año desde hace exactamente 28, sin ininterrupciones, el escritor mexicano Fritz Glockner trajo a Gijón, ciudad asturiana del norte de España, su maleta mexicana con las novedades editoriales de escritores mexicanos y latinoamericanos causando expectación entre lugareños y forasteros despistados.

Ubicado cerca de la llamada Carpa del Encuentro de la Semana Negra de Gijón, que este año cumple 32 ediciones, espacio donde escritores presentan sus obras y comparten con sus lectores, Glockner y su hija, la pequeña pero avizpada Frida, atienden en su librería temporal llamada La historieta a un público cautivo y convencen a los que inicialmente se acercan al puesto sobre México, Latinoamérica y sus historias.

“Como experiencia es maravillosa, tener la oportunidad de traer la voz de los autores mexicanos y latinoamericanos no publicados en España, es un acto de un lector contagiando la lectura mexicana y latinoamericana a los lectores españoles, gijoneses, a los asistentes a la Semana Negra”, señaló.

Para Glockner, poblano y autor de libros como Cementerios de papel y Veinte de cobre, son ya 28 semanas negras ininterrumpidamente, “lo que se dice fácil”, cargando esta maleta mexicana, “llena de sueños, de utopías, de historias de otras latitudes, y la idea central es la intención de compartir esto con los que se acercan, lo cual no es tarea fácil.

“Soy un convencido de que el latinoamericano se arriesga a la lectura, el lector español, no; al lector español tienes que convencerlo, tienes que hacer todo un acto de exposición, de convencerlo de la trama, de contagiarlo doblemente, tienes que hacer una labor precisamente de librero, del oficio de librero que es un oficio en peligro de extinción”, aunque argumentó que cada año vuelve a Gijón justamente porque es una gran satisfacción realizar este oficio.

Desde que Fritz Glockner se baja del llamado “tren negro” que acerca a los escritores e invitados a la Semana Negra de Gijón es inevitable escuchar: “¿y ahora qué novedades traes?, ¿Traes algo nuevo de Enrique Serna?, ¿Traes todo lo de Taibo?, y él asiente además de intentar convencer con lo nuevo que lleve en la maleta.

Al comentar sus novedades, el poblano señaló que “de pronto, había autores mexicanos que se me habían perdido del radio, específicamente Imanol Caneyada y otro escritor Vicente Alfonso que no había yo capturado y son dos de los autores que dije: no pueden perderse, es una locura no haberlos traído, además de Antonio Ortuño, a quien había traído pero sin la importancia que tiene con su literatura”.

Anotó que “son de las lecturas que a veces se te olvidan como lector y como librero y que ahora que vi a los tres dije: evidentemente tienen que estar presentes”, y añadió que desde luego, los clásicos no pueden faltar en La historieta como Jorge Ibargüengoitia de quien se reeditaron todos sus artículos por temática como Olvide usted su equipaje, Misterios de la vida diaria o Ideas en venta, además de ofrecer a los lectores toda la bibliografía de Paco Ignacio Taibo II, fundador de este certamen literario.