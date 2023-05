Haruki Murakami el japonés que ha cautivado al mundo, pero no a la crítica

“¿Soy el único escritor que está contento con que le den el Princesa de Asturias a Murakami? A mí me gusta. Perdón”, escribió en Twitter el escritor peruano radicado en España Santiago Roncagliolo. Un guiño a la cuasi aversión que parte del gremio literario de occidente manifiesta al autor de Tokio blues, bestseller del eterno candidato al Nobel, reconocido este miércoles con un premio para el que también era mencionado habitualmente.

El escritor cubano Leonardo Padura, ganador en 2015 del mismo premio Premio Princesa de Asturias de las Letras y que fue parte del jurado este año, destacó la "calidad incuestionable" de la obra del autor japonés, y su capacidad "para convencer a públicos y generaciones muy diversas".

También miembro del jurado, el dramaturgo español Juan Mayorga, que obtuvo el premio en 2022, señaló que Murakami "ha conseguido comunicarse con lectores de todo el mundo y de distintas generaciones y ha arrojado luz sobre nuestras sombras", mientras el editor, ensayista y crítico literario mexicano Gonzalo Celorio, que igualmente formó parte del jurado, subrayó "el consenso absoluto" que generó la candidatura de Murakami, que competía con otros 36 autores, lo que llevó a conceder el premio por unanimidad, una circunstancia que, aseguró, “nunca se había dado”.

LAS HISTORIAS QUE HA CONTADO

Murakami tuvo éxito internacional con Tokio blues (1987), que se tradujo a más de cuarenta idiomas. En la novela, un ejecutivo escucha en un aeropuerto de Europa una canción de los Beatles que lo regresa a su juventud.

Su literatura ha cautivado a lectores de todo el mundo, con otros títulos como 1Q84, protagonizado por una instructora de gimnasia y un profesor que ocultan sus verdaderas personalidades, pues son una asesina y un aspirante a escritor.

Hombres sin mujeres reúne siete relatos sobre la soledad y el aislamiento previo o posterior a las relaciones amorosas, mientras La muerte y el comendador narra la historia de un retratista más o menos famoso, que se aísla tras descubrir la infidelidad de su mujer en una lejana residencia en Tokio. Su ensayo biográfico De qué hablo cuando hablo de correr, también es una referencia de su obra.

Hijo de profesores de literatura, Murakami se graduó en Literatura, Música e Interpretación en la Universidad Waseda de Kioto en 1975. Apasionado de la literatura y la música anglosajona, regentó durante años un local de jazz en Tokio, al tiempo que traducía al japonés a autores como Truman Capote, Scott Fitzgerald, J.D. Salinger, o John Irving.

Autor de novelas como Escucha la canción del viento, La caza del carnero salvaje, Baila, baila, baila, Sputnik, mi amor, Kafka en la orilla, y los ensayos De qué hablo cuando hablo de correr (2007) y De qué hablo cuando hablo de escribir (2015), Murakami, publicó en abril pasado The City and its Uncertain Walls, una trama sobre una ciudad amurallada que comenzó a escribir en 2020 y terminó en 2022, tocado por acontecimientos como la pandemia y la guerra en Ucrania.

"En una era en la que la sociedad atraviesa cambios repentinos, quedarse encerrado dentro del muro o ir al otro lado del muro se ha convertido en una propuesta más importante que nunca", declaró Murakami a la prensa, previo al lanzamiento del libro en Tokio a propósito de la trama, que retoma de su primer libro, Escucha la canción del viento, 44 años después.

El escritor japonés ha recibido premios como Franz Kafka (2006), el Premio Jerusalén (2009), el Noma, el Tanizaki y el Yomiuri en Japón y en España fue distinguido con la Orden de las Artes y las Letras 2009 y el Premio Internacional de Cataluña 2011.

