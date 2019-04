Karime Cardona Cury, con la gran responsabilidad de escribir para jóvenes

Karime Cardona Cury, quien mediante sus libros atrapa lectores y redime dragones, ha creado una serie de historias para el público juvenil con seres a los que dota de fuerza y humanidad. Desde hace años, en su mundo literario la fantasía es imprescindible para transportar a sus lectores a mundos imaginarios.

En entrevista para Organización Editorial Mexicana (OEM), la autora de Destino Salamandra (Porrúa), originaria de Guadalajara, Jalisco, nos habla de esta aventura que ha representado crear un mundo ficticio y compartirlo a su vez con los jóvenes, quienes en los últimos años han tenido un inusitado interés por los libros contemporáneos que involucran la magia y atmósferas oníricas.

Cardona Cury inició su trayectoria literaria cuando empezó a mandar sus historias a concursos “de hecho quedé finalista en un premio en el 2012 y todavía no había muchos libros infantiles y juveniles. En el 2014 empezaron a traer publicaciones de otros países del género fantástico y ahí se abrió una puerta que aprovechamos algunos escritores de mi generación”.

¿Cómo ha sido escribir para niños y jóvenes?

Es muy padre, a mí me gusta mucho, sobre todo tengo la oportunidad de hablar con este público lector joven y niño. Es una gran responsabilidad porque están empezando a formarse como tales y si no atrapas su atención, puede ser el último libro que lean.

¿Por qué escribir fantasía?

Me gustó mucho la mitología. Cuando era pequeña leía mitos diferentes y en eso baso las historias. Siento que puedo dar mensajes positivos aunque los personajes sean criaturas extraordinarias. Trato que reflejen virtudes humanas y casi siempre los protagonistas son muchachos normales que tienen problemas como cualquiera de nosotros, ya sea en la escuela u otro de carácter ordinario. La mayoría de mis libros están enfocados para jóvenes de 12 y 15 años, son libros gruesos, con muchos capítulos, algunos lectores más pequeños no pueden leerlos por su extensión, pero en cambio, me han tocado lectores de treinta y tantos cuarenta. Abuelitos o padres de familia quieren conocer su contenido antes de que los lean sus hijos.

¿Qué tan importante es el fomento a la lectura a edad temprana?

He visto comentarios de autores que escriben para adultos y de sus lectores, que menosprecian la literatura juvenil o infantil, pero lo cierto es que a veces los más exigentes son los pequeños. Son los que hacen las preguntas más difíciles o se fijan o detalles precisos. En ocasiones es difícil mantener la atención de este lector y por eso tengo en mente que si un escrito mío va a aburrir a un niño o darle un mensaje equivocado, tengo la obligación de dar calidad y hacer algo entretenido.

¿Cuáles fueron los libros que te impactaron en tu niñez?

A los 12 años fue Veinte mil leguas de viaje submarino de Julio Verne. Así como las historias de terror de Edgar Allan Poe, aunque me quedaba traumada cuando terminaba de leerlas y no quería salir a ningún lado. También acudía a enciclopedias de mitología y asuntos de los héroes, dioses y artefactos mágicos. Las dificultades que tenían los protagonistas donde la inteligencia era su elemento para vencer a las criaturas monstruosas, eso me llamaba la atención, la astucia de los personajes. Los giros de tuerca que no se esperaba uno y como escritor quería hacer ese tipo de maniobra, Algo que me llamó bastante la atención cuando comenzaba a escribir fantasía, fue cuando empecé a ver que la gente leía con mucha atención y emoción Harry Potter. Me puse a ver: 'si yo me dedicó a esta literatura tal vez tenga la misma posibilidad que J.K. Rowling’.

¿Crees que Harry Potter fue el que abrió la puerta para que surgieran más escritores de literatura juvenil?

Cuando yo era chica eran contados los libros para adolescentes, estaban Momo o Narnia. Harry Potter ayudó a que se creara un boom de esta literatura, ayudado por el resurgimiento de la saga del Señor de los anillos de J. R. R. Tolkien que ya había llamado la atención en los setentas, que fue fantasía para un público de más edad. Pero sin duda los libros de J.K. Rowling nos abrieron a todos como un campo de visión más grande. A mí me tocó ver a familias enteras leyendo en el aeropuerto la historia del 'maguito' fue algo emocionante y que amplió el horizonte para otros mundos.

¿Has hecho sagas de algunos de tus libros?

Sí, con “El pequeño gran héroe” que me publicó Ediciones b y cuando he dado platicas en las escuelas de tres de mis libros que están en el programa Plan lector y los chavitos me dicen que más y de mi reciente libro Destino Salamandra. Legado de fuego, también me han dicho si voy a sacar un segundo libro.

Cabe mencionar que dicha obra literaria trata sobre Juan Salamandra, quien sueña con una vida llena de aventuras cuando es lanzado a su nuevo destino bajo la tutoría de dragones y jinetes de los cuatro elementos.

Sin previo aviso, el joven granjero de Altagracia se involucra en una batalla legendaria; la cual requiere de la unión entre humanos y dragones para vencer a Lothar, el antiguo jinete de fuego, sediento por dominar todo con magia de poderes ilimitados.

¿Quiénes leen más tus libros, los niños o las niñas y cómo es mantener la atención de los jóvenes cuando están inmersos en la tecnología?

Los románticos más las niñas y los de aventuras con peleas o dragones los leen los niños. Y respecto a la otra pregunta yo también estoy en Facebook y si me contactan por ahí, me dicen que padre, me gustó mucho o has una segunda parte, si es muy enriquecedor porque hay unos jóvenes o niños que me dicen: 'yo no leía nada y me gustó tu libro y me interesa leer algo de fantasía ó mitología. Son experiencias bonitas y para ver si algunas de mis historias tienen posibilidades de otros lenguajes como el cine y me preguntan constantemente si llevaría mis novelas al séptimo arte y yo les veo posibilidad en la animación".

La escritora, a quien le encantan los dragones, pero como personajes sabios, nos dice si hay buena salud en la literatura juvenil mexicana.

Si hay autores como los hermanos Malpica o Alfonso Sandoval, están padrísimos sus libros y hay otros que están sacando nuevas obras. También soy fan y los leo, dice finalmente Karime Cardona Cury, quien nació en Guadalajara, en 1978, y tiene varios trabajos publicados de novela, cuento y poesía.

Ganó el premio FeNal Norma 2013. Ha sido finalista en el Premio Ediciones B de novela juvenil 2011, el premio argentino Del Nuevo Extremo 2017, y el premio español Romantic Ediciones 2017.