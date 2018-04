Cinco libros para regalarle a mamá este 10 de mayo

Este 10 de mayo mamá merece uno de los mejores presentes y que mejor que celebrar su día regalándole un libro. Te presentamos una lista de cinco títulos recientes que van desde una intrigante historia que a través de la cocina descifra una muerte hasta todo el circo, maroma y teatro que implica ser la mejor mamá-

Lo mejor es que ¡uno de estos puede ser tuyo! Sigue leyendo para descubrir la sorpresa.

1. Las Hijas del Capitán

Este libro rinde homenaje a la colonia española que residió en Nueva York durante las primeras décadas del siglo XX, concentrada en varios enclaves legendarios, entre los que se encontraba la calle Catorce, entre la Séptima y la Octava avenida. En estos barrios transcurría, en gran medida, la vida de los casi 40 mil inmigrantes procedentes de todos los rincones de España, que en el momento de la trama —años 30— trabajaban con coraje para construir una vida en la gran ciudad.

La columna vertebral de la historia la constituye el ambicioso empeño de las hermanas Victoria, Mona y Luz Arenas por transformar la decadente casa de comidas familiar –El Capitán— en un night club hispano a la moda de los tiempos.

A lo largo de la lectura conoceremos a tabaqueros y boxeadores enamorados, monjas que batallan con casos judiciales, brokers de apuestas clandestinas, frágiles herederos a tronos derrotados, cazatalentos miserables y vecinos compatriotas siempre dispuestos a echar una mano en los momentos de adversidad.

2. Lo mejor eres tú

"Lo mejor eres tú: historia de un fenómeno viral" es uno de los titulares que hizo eco en innumerables periódicos y revistas. La frase fue tomada de un manifiesto que en Facebook, sobre lo que sí importa y lo que no a la hora de criar a tu bebé.

La idea nació uno de esos días en que vuelves a escuchar por enésima vez cómo alguien critica a una madre por hacer las cosas con su bebé de una manera y no de otra. Minutos después de publicarla, había sido compartida miles de veces. Las mamás me daban las gracias «por hacer público algo que tantas madres pensamos, pero que no nos atrevemos a decir o no encontramos las palabras con las que expresarlo».

3. A qué volver

El cuento es ese lugar donde se vuelven posibles los deseos misteriosos y sensuales de un escritor. En esta antología personal, Mónica Lavín hace un inventario de todas esas historias que nacieron a la par de una novela, en medio de una conversación, con la intención de suspender por un instante la vida para acercarse mejor y observar con cuidado a esos seres que tienen el corazón roto o llevan su soledad a cuestas.

El día a día se vuelve tedioso, pero al mismo tiempo posee una cálida extrañeza que se torna familiar para el lector de estos relatos, tan llenos de emociones que se leen casi a escondidas de uno mismo para revelar con sigilo los deseos del corazón humano.

4. Escribir es un oficio peligroso

Perspicaz, desenfadada, inteligente y divertida, así es Vani Sarca. Su habilidad para entender la personalidad de cualquiera e imitar a la perfección su estilo, la ha convertido en una excelente ghostwriter y, en esta nueva entrega, regresa para enfrentar una de las pruebas más difíciles de su carrera: escribir un libro de cocina que recoja las recetas y memorias de Irma, la fiel cocinera de los Giay Marin, una de las grandes familias de la alta costura italiana.

Sin proponérselo, se involucrará en la peligrosa búsqueda por descifrar los motivos que llevaron a la extraña muerte de Adriano, el hijo mayor y heredero de la famosa casa de moda. Solo hay un problema: Vani odia cocinar. Afortunadamente el comisario Berganza pondrá a su servicio una vez más su protección, además de sus indiscutibles dotes culinarios.

5. Los inmortales

En 1969, en un barrio de Nueva York, se rumora la llegada de una adivina que asegura conocer el día de la muerte de las personas. Los hermanos Gold, a pesar de su corta edad, deciden ir y escuchar lo que les depara el futuro.

Las profecías narran sus próximas cinco décadas: Simon escapa en busca de amor al San Francisco de los ochenta; Klara, la soñadora, se convierte en una maga en Las Vegas, siempre obsesionada con la delgada línea que separa la realidad de la fantasía; Daniel, busca seguridad como médico militar después de los atentados del 11 de septiembre; finalmente, Varya, la devoradora de libros, se sumerge en una investigación sobre la longevidad, poniendo a prueba la ciencia y la inmortalidad.

Una novela profunda y ambiciosa que juega con las preguntas que todos nos hemos formulado alguna vez: ¿Qué papel tienen nuestros sueños en la realidad?

