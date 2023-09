Presentan colección de libros "Este Infierno" en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Durante la tarde de este viernes se presentó en el museo de arte de Mazatlán la colección de libros de texto "Este Infierno", que aborda la Guerra contra el Narco en México. La colección cuenta con la participación de destacados autores y periodistas como Martín Durán, Subdirector de El Sol de Sinaloa, Elier Lizárraga, Editor Regional de El Sol de Sinaloa y Juan Esmerio Navarro.

El libro de Martín Durán, Ella Cantaba Corridos: Fragmentos de una Guerra Perdida, es una antología de cuentos que aborda los estragos que ha dejado la guerra contra el narcotráfico en el país.

"Son en total 16 cuentos para leer, hay muchas cosas que conté, no precisamente sobre mí, hay algunas historias que escribí con rabia", comentó el reconocido periodista Martín Durán.

Es justo en el primer capítulo donde Martín en su antología cuenta una de las historias más desgarradoras del libro, llamado La Fosa, siendo esto, relatos sobre el crimen organizado deshaciéndose de periodistas.

"Aquí es donde pienso en el karma, porque así como decenas de compañeros y amigos de profesión mía cayeron en esta fosa, después cayeron ahí mismo las personas que se encargaron de poner ahí personas inocentes, un capítulo crudo, pero realista", agregó.





Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Por su parte, "Hasta que te quedes sin alma", de Elier Lizárraga, es una novela que relata las extrañas situaciones que ocurren en la ciudad de Culiacán cuando un ex periodista es llamado para adentrarse en un mundo turbio. Finalmente, "Velar el fuego", de Juan Esmerio Navarro, es una colección de poemas sobre el narcotráfico en Culiacán, Sinaloa.

Durante la presentación, los autores destacaron que los libros relatan algunos hechos reales que han sucedido en México, en especial los constantes atentados que sufren los periodistas.

"Es este periodista, la persona principal junto con el secundario, el que se mete de lleno, hace que nos metamos en la historia, sobre todo porque es el que ve con el poder político y el crimen organizado, aquí la historia la cuenta un periodista haciendo su investigación en lugar del típico detective", dijo Elier Lizárraga, quien comentó parte de la historia de su texto.

Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

En este libro, Lizárraga aseguró darse cuenta de que las cosas comúnmente sí pasan como las relato en su libro.

"Yo pensé que las cosas no pasaban así, inocentemente creí que solo era parte de la ficción, pero no, después de todo me di cuenta de que no estaba tan equivocado como pensaba", agregó.

Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Asimismo, agradecieron el apoyo y la oportunidad de dar a conocer sus obras.

La presentación de la colección de libros "Este Infierno" fue un éxito y contó con la asistencia de un gran número de personas interesadas en la temática de la Guerra contra el Narco.

Nota publicada en El Sol de Mazatlán