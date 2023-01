Normal | El jazz visionario y positivo de Ezra Collective

Ezra Collective es uno de los nombres que ya se pueden considerar como esenciales cuando hablamos del nuevo jazz británico.



El quinteto fundado por Femi Koleoso (también baterista de Gorillaz), ha visto crecer su reputación en los últimos años gracias a sus grabaciones -sólo dos hasta la fecha-, pero sobre todo a sus presentaciones en directo y a sus colaboraciones con otros artistas relevantes de la música negra de este siglo, como podrían ser Nubya Garcia o Moses Boyd.

Como recuerda el escritor y fundador de RoadWorks, Ciaran Thapar, antes de que ocurriera la pandemia, Ezra Collective ya estaba en llamas:

“Les esperaba una gira mundial después de años de arduo trabajo, el lanzamiento aclamado por la crítica de su álbum debut de 2019, You Can't Steal My Joy, y una actuación explosiva en Glastonbury que llevó el jazz del Reino Unido a alturas nunca antes vistas”.

Pero más que una pausa, la pandemia significó para ellos una transición, ya que después de haber estado de gira sin descanso durante más de media década, sólo tuvieron que dirigir su fuerza creativa hacia otro lado.





Y así llegamos a la nueva era del conjunto, que inicia con la salida de su esperado segundo álbum, Where I'm Meant To Be (2022), una producción que de acuerdo con la banda es “una celebración contundente de la vida, una elevación afirmativa en el sinuoso sonido híbrido y el refinado carácter colectivo” de estos artistas.

Cortesía: Partisan Records

De todo lo anterior platicamos en exclusiva con el propio Femi Koleoso, quien se deja ver contento pero también relajado y sencillo, como si no cayera sobre sus hombros la responsabilidad de aportar el ritmo a dos de las bandas más importantes de la actualidad.

“Me siento muy feliz de que finalmente todos hayan podido escuchar este segundo disco, es un sentimiento muy especial ese salto de tener una canción en tu cabeza y que de repente ya esté sonando en un vinilo, y no puedo más que estar muy agradecido por todo eso”, confiesa.

La banda que Femi lidera se completa con su hermano menor TJ en el bajo;

Joe Armon-Jones en los teclados; Ife Ogunjobi en la trompeta y James Mollison en el saxofón. Esa es la alineación que se reunió desde 2012 en torno a otra banda que tocó en Tomorrow's Warriors, una iniciativa de educación musical del South Bank Centre de Londres.

Desde entonces, el prestigio de Ezra Collective ha ido en aumento gracias a que, fieles al espíritu de su época, no se conforman con ceñirse a una sola etiqueta musical. Por el contrario, buena parte de su atractivo está cimentado en el puente que tienden hacia otros géneros negros, como son el grime y el afrobeat, el rap y el soul.

“Mi papá tenía tres CD que solía poner en el auto: Fela Kuti, Bob Marley y Kirk Franklin (...) Y Ezra se trata de ser londinenses negros. Siempre tratamos de ser muy británicos, y mucho de eso tiene que ver con enamorarse del grime”, recuerda.

Parece que la cantidad de géneros que dominan es una de sus fortalezas.

Bueno, de entrada siempre nos ha gustado que la gente se lleve una sorpresa. Es decir, que hagan click en donde dice “Jazz” y que entonces escuchen algo que va más allá. De cualquier modo no tendemos a pensar tanto en las etiquetas, sólo tratamos de concentrarnos en la vibra que la gente recibe. Aunque claro, me encanta la música jazz y es algo muy especial que de repente nos mencionen entre algunos de nuestros artistas favoritos. Digamos que esto también es una especie de jazz, pero la versión de Londres en el 2022.





Y además me imagino que eso ayuda a que los escuche un número mayor de personas.

Definitivamente. Creo que una de las cosas que más disfruto es que nos inviten a tocar a festivales de jazz, pero también de hip-hop, de dance y todo tipo de música popular, es algo muy emocionante y especial para nosotros tener ese alcance.





Una de las nuevas canciones, “No Confusion”, está dedicada a Tony Allen, quien de hecho fue muy importante para ti. ¿Puedes contarnos un poco sobre su relación?

Claro, primero él era sólo mi maestro de batería, pero pronto se convirtió en mucho más que eso, en una especie de maestro de la música en general, incluyendo por supuesto todo lo que tiene que ver con el afrobeat. Tuve la oportunidad de tocar con él en muchas ocasiones e invariablemente era una gran fuente de inspiración, es un músico increíble.





La canción presenta un fragmento de una conversación telefónica entre Femi y Tony Allen, sobre la que el primero añade: "Tony dijo: Sé quién soy, y por eso sé que soy el baterista afrobeat que todos necesitan… ¡No había confusión en su mente. Nunca se deslumbraba, porque sabía quién era!”.

Hablando de leyendas, Hace un par de años el cineasta Steve McQueen invitó a Femi y a TJ a desayunar en el centro de Londres, días antes de que estos actuaran en la inauguración de su nueva exposición en la galería Tate Modern, algo que Femi recuerda con una sonrisa:

“Ni siquiera nos habíamos sentado todavía cuando nos dijo: Sus antepasados hicieron que Soho fuera genial, así que no son impostores, sino que están destinados a estar aquí… Fue una epifanía loca. Nos ayudó a articular lo que Ezra Collective ha sido para nosotros”.

By: Aliyah Otchere

Este disco cuenta con invitados de primer orden como Sampa The Great, Kojey Radical, Emile Sande y Nao. ¿Cómo eliges a las personas que colaboran con ustedes?

Una vez un amigo mío me dijo que sabía que sólo trabajaba con amigos, porque eso se notaba en la música. Y así es. A varios de ellos los conocí en alguna jam session. A Emile la conocí cuando ella vino a un concierto de Ezra Koenig (Vampire Weekend), porque trabajé en un disco suyo y luego se hizo una amistad muy orgánica. Y cuando tienes eso ya es muy sencillo pasar al estudio y hacer que todo suene hermoso, así es como funciona.

Sobre el primer sencillo del disco, que se titula “Victory Dance”, se trata de una canción palpitante que bien podría convertirse en un nuevo clásico de la banda, acerca del cual Femi se limita a decir: “Es el clásico sonido Ezra: Un agresivo choque afrocubano con salsa, jazz y afrobeat… Tocar esto en vivo ha sido simplemente increíble”.





Hay otra canción llamada “Ego killer”, que como es instrumental sólo podemos intuir de qué trata.

Sí, trata justamente del ego y de cómo eso es a menudo la raíz de la destrucción de todo. Si puedes aprender a matar a tu ego, obtienes mucho más de las situaciones y tienes conversaciones más significativas con la gente. Lo que estamos tratando de hacer como banda es asegurarnos de que esto no se trate de nuestro ego, sino sólo de vibras positivas, de buena energía, eso es todo.

Y en un intento por redondear lo que ha significado la experiencia de este segundo disco para ellos, el músico ataja:

“Siempre hubo belleza en esta idea de sentarnos y tocar, pero también hubo algo bueno al darnos cuenta de que no necesitábamos apresurar el proceso, porque todo esto es un viaje, no es sólo un destino. Incluso si estás pasando por un momento oscuro y difícil, debes saber que vendrá algo mejor, y esa es la motivación para seguir adelante”.





¿Cómo te sientes con lo que han logrado hasta hoy? Concretamente con el hecho de seguir siendo una banda relativamente nueva y al mismo tiempo tener ya una reputación a nivel global.

Estoy muy orgulloso de ello y muy orgulloso de la música que hemos hecho. Pero también estoy inspirado, cada vez que logramos algo sólo pienso en que podríamos hacer algo aún mejor, en que podríamos hacer algo más, ¿me explico?

Claro. Antes de terminar: Si la música de Ezra Collective fuera un platillo culinario, ¿cuál sería?

Yo creo que serían tacos, porque puedes comer tacos de pollo, pero luego de res y luego de pescado… O a veces sólo comerte el taco solo, con vegetales. Yo creo que Ezra Collective tiene tantos elementos diferentes, que lo puedes equiparar con un taco, que es siempre agradable. Y lo sé porque alguna vez estuve en México y sé que ustedes hacen buena comida… ¡En México he comido más que en cualquier otro lugar del mundo!





Ya que lo mencionas, ¿vendrán pronto a tocar a México?

Todavía no tengo nada confirmado, pero estoy muy desesperado por ir. Le he dicho a mi agente que nos consiga shows en Latinoamérica. Tendremos que esperar, pero realmente quiero ir en este 2023. Si podemos hacer que suceda, estaré muy agradecido. Con un poco de suerte, quizá sólo necesitamos que alguien lea esto en el periódico para que diga: ¡Vamos a traer a ese grupo!





Esperamos que así sea. Gracias por tu tiempo Femi.

Muchas gracias. ¡Dios los bendiga!

