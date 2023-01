Cuestionario Proust: Josué Guijosa (Kill Aniston)

Después de formar parte de la banda Sad Breakfast, Josué comenzó el proyecto de Kill Aniston, con el que debutó en 2006 con el disco Los Divorciados. Su música es una fusión de folk rock, country e indie rock, lanzando desde entonces una decena de producciones. Además de haber compartido el escenario con bandas como Jimmy Eat World, Phoenix y Evan Dando, echaron a andar un proyecto denominado “ Gira en KAsas”, con el que ofrecen conciertos íntimos y autogestivos en distintos puntos de México, Estados Unidos y España.

¿El principal rasgo de tu carácter?

Determinante.





¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

Viajar por todo el mundo mientras cacho shows de bandas que me gustan.





¿El rasgo que más te desagrada de ti mismo?

"Si te metes conmigo me las vas a pagar".





¿Y el que más te desagrada de los demás?

No tomar el trabajo en serio.

¿Tu gran miedo?

Ser viejo y no saber de qué voy a vivir.





¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

Estoy feliz con mi situación actual, pero justo estoy recuperándome de una enfermedad.





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Mi guitarra Rickenbacker 330.





¿La persona viva a la que más admiras?

David Bazan.





¿Qué persona viva te inspira más desprecio?

Cualquier presidente.





¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada

frecuencia?

Mamalón y “tira al león”.

¿En qué situaciones recurres a la mentira?

Cuando no quiero salir de cama temprano jajaja.





¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un

hombre?

La seguridad en sí mismo.





¿Y la que más te gusta en una mujer?

La amabilidad.





¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

Por ahora me siento feliz de decir que ya no existe el amor de mi vida, pero soy afortunado al saber que he sido y he amado.





¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

Me gusta esta pregunta, creo que estoy viviendo lo que siempre quise vivir en este momento a mis 42 años, ¿hay algo mejor que vivir de la música?





¿Qué talento te gustaría tener?

Tocar el piano.





Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería?

No ser tan rencoroso.





¿Cuál crees que es tu mayor logro?

Vivir de la música siendo artista 100 por ciento independiente.





¿Dónde te gustaría vivir?

Amo mi hogar en las montañas cerca de la mejor ciudad del mundo (CDMX), aquí estoy bien.

¿Cuál es tu bien más preciado?

Mi guitarra Rickenbacker.





¿Con qué personaje histórico te sientes más

identificado?

Emiliano Zapata.





¿Tu pasatiempo favorito?

Echar cheve cara o barata en cualquier barra del mundo.





¿Cómo te gustaría morir?

Dormido.





¿Tienes un lema?

La música es de quien la trabaja.









