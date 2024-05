Tech trends / El Calor y la Energía Eléctrica: Un gran desafío

@daguilargallego

En los últimos días hemos vivido en todo el territorio nacional temperaturas sofocantes con muy poco viento que hace que nos sintamos como si estuviéramos dentro de una sauna. Este aumento de calor no solo nos hace sentir incómodos, sino que también pone a prueba nuestra capacidad de dotar de electricidad a todo un país que la utiliza mucho, y más cuando hace calor. Es precisamente cuando sube la temperatura, que todos usamos más los aires acondicionados, lo que puede causar apagones porque la red eléctrica se satura porque se llega a utilizar más electricidad de la que se genera en esa zona o región.

Imaginemos un día típico de mucho calor. Todos en casa, en el trabajo y en las tiendas encienden sus aires acondicionados al mismo tiempo. Esto es mucho peso para la red eléctrica, que es como el sistema que lleva electricidad a todos nuestros hogares y oficinas. En México, este problema es grave porque además de usar mucha electricidad, a veces no hay suficiente agua para enfriar las plantas que generan esta energía y con la sequía que estamos pasando las centrales termoeléctricas generan, todavía, menos energía.

Una práctica interesante y factible para nuestro país es aprender de lo que nuestros vecinos del norte están haciendo. En California, Estados Unidos, han instalado grandes baterías, gigantes, que ayudan a guardar energía generada para usarla cuando más se necesita, como en los días de mucho calor, por ejemplo. Estas baterías han ayudado mucho, especialmente porque pueden guardar energía de fuentes renovables como el sol y el viento, que son más amigables con el ambiente.

Según datos publicados por el New York Times, California ahora tiene 10,000 megavatios de capacidad de baterías, suficiente para alimentar 10 millones de hogares durante unas horas. El pasado 30 de abril, entre las 7 p.m. y las 10 p.m., las baterías suministraron más del 20 por ciento de la electricidad de California, entregando más de 7 mil megavatios en unos minutos, el equivalente a lo que podrían entregar siete reactores nucleares. Con esta capacidad de reacción, se podría ayudar a “aliviar” la red eléctrica para no caer en crisis y así no sufrir apagones.

México tiene muchísimo sol, casi todo el año. Esto es una gran ventaja porque podríamos usar más energía solar, que es limpia y no se acaba. Al igual que California, si México invirtiera en baterías grandes para guardar esta energía, no tendríamos tantos problemas cuando hay olas de calor.

Los apagones y el calor que estamos viviendo son señales de que necesitamos cambiar cómo gestionamos nuestra energía. Mirar a ejemplos como California, a la vuelta de la esquina, puede darnos ideas sobre cómo usar mejor nuestra riqueza solar y nuestros lazos con los Estados Unidos para es tar mejor preparados para el futuro, que ya nos alcanzó.