Tech trends / La tecnología no pinta en #EleccionesMéxico2024

En una semana más, el 2 de junio, estaremos participando en las #EleccionesMéxico2024, donde se van a elegir más de 20 mil cargos públicos en todo el país y en todos los niveles, desde el presidente de la república, diputados, senadores, alcaldes, gobernadores y más. Son justamente estos más de 60 mil aspirantes los que solo han dedicado menos de un 3 por ciento en propuestas relacionadas a la tecnología. Todos hablan del #nearshoring y están de acuerdo en que es algo que debería impulsar el crecimiento de México en los siguientes años, pero todo se queda en propuestas vagas, sin sustento ni plan de acción viable. Lo más “atrevido” que vemos es la sensatez de MORENA para crear polos de crecimiento tecnológico en el sureste del país, el más olvidado y más explotado, de la mano del proyecto Transístmico que impulsará el crecimiento en la región. El problema es que solo se menciona, medio se explica pero no se detalla, solo se espera que con el Transístmico lleguen inversiones y empresas, pero, ¿y si no? ¿Cuál es el plan B? También se habla mucho de la conectividad, pero tampoco nadie dice cómo vamos a conectar a las comunidades más alejadas del país, a los millones y millones de mexicanos que aún no pueden disfrutar de una conectividad para hablar por teléfono y menos para navegar. Tampoco se habla de la conectividad en las escuelas, ¿cómo podríamos dotar de una conexión decente de Internet a las más de 250 mil escuelas repartidas por todo el territorio nacional? ¿Cómo pretendemos ofrecer una educación digna y global a los niños y niñas de México sin la posibilidad de acceder a Internet con sus maestros y compañeros? Es imposible que a estas alturas nadie hable de la Inteligencia Artificial (IA) integrada en el siguiente gobierno; a mejorar procesos, ayudar a los campesinos y ganaderos a mejorar sus ciclos o a la medicina y la educación. Es increíble que los más de 60 mil políticos que aspiran a ganar un cargo de elección popular no tengan idea de cómo la IA puede ayudarles a tener un mejor gobierno, a ahorrar dinero y a integrar generaciones nuevas con tecnología y no con canciones pegajosas. La propuesta más efectiva fue de un precandidato, Marcelo Ebrard, que propuso el plan de seguridad A.N.G.E.L., donde el ex canciller proponía tecnología de reconocimiento facial, detectores de armas por patrones de movimiento y también reconocimiento morfológico de delincuentes, entre muchas otras propuestas. Esto no era algo que solucionara de raíz ningún problema, pero daba una certeza de la intención de un gobierno de sumar las nuevas tecnologías. Vamos a exigir a los que salgan elegidos este 2 de junio para que podamos aprovechar lo mejor de la tecnología actual y aplicarla en nuestro país; a que también, por primera vez, la brecha tecnológica se reduzca y podamos generar polos de investigación y desarrollo y no solo de maquila. Eso no es nearshoring.