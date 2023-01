Cuestionario Proust: Daniel Sabater

El artista prefiere escribir tanto su nombre como los títulos de sus canciones sólo en minúsculas, esto en concordancia con el estilo intimista de sus canciones, muy en la línea de lo que se conoce como bedroom pop. Y es que es precisamente entre las cuatro paredes de su habitación, sin más armas que una computadora, donde compone y produce las canciones de discos como ya se me pasará, que él define como “un álbum muy íntimo y personal, pero muy trabajado y con mucho trasfondo”.





¿El principal rasgo de tu carácter?

Creo que lo que más ve la gente en mí es que tengo un buen corazón. Soy una persona muy poco conflictiva y me gusta ser agradable con los demás





¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

No tengo una idea clara, pero lo que más se le parece para mí es la idea de estar en paz con lo que soy y lo que hago, y tener cerca a la gente a la que quiero





¿El rasgo que más te desagrada de ti mismo?

Me gustaría ser capaz de decir no con más facilidad





¿Y el que más te desagrada de los demás?

La poca humildad me desagrada mucho





¿Tu gran miedo?

La cosa que peor llevo del mundo es el paso del tiempo y el hecho de que nada dura para siempre. Llevo muy mal las despedidas. Las arañas son la segunda cosa que peor llevo





¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

Si tengo que resumirlo la verdad es que últimamente estoy muy contento, muy tranquilo (que ya es mucho para mí)





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

No se me ocurre ninguna muy curiosa la verdad. Cambio mucho de corte y color de pelo





¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?

Siento que no canto muy bien jajaja, creo que soy mejor músico o productor que cantante





¿La persona viva a la que más admiras?

No tengo ningún ídolo muy especial, pero de primeras se me ocurre Rosalía, siento muchísima admiración por ella y por su carrera





¿Qué persona viva te inspira más desprecio?

Tampoco es que odie mucho a nadie, pero Kanye West me da muy mal rollo, por ejemplo





¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

Siempre me dicen que digo demasiadas veces "lo siento", lo siento :(





¿En qué situaciones recurres a la mentira?

Cuando tengo que decir que no o dar una opinión muy negativa





¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre?

Que sea sensible o hable de sentimientos





¿Y la que más te gusta en una mujer?

Seguramente la sensibilidad también





¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

Mi pareja, algunos de mis amigos y mi familia pueden entrar en esa categoría creo yo





¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

El momento que primero me viene a la cabeza es tras un festival en Suiza en el que estaba cenando junto a mi banda. En ese momento estábamos rozando el cielo jaja





¿Qué talento te gustaría tener?

Me gustaría saber bailar, es una cosa que se me da fatal y me da mucha vergüenza





Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería?

Me gustaría ser una persona más tranquila mentalmente, digámoslo así





¿Cuál crees que es tu mayor logro?

No suelo apuntarme muchos, pero mi carrera musical es una algo de lo que estoy muy orgulloso, creo que refleja la fé y todo el sacrificio que he tenido durante muchos años (junto a otra gente que también ha aportado mucho)





¿Dónde te gustaría vivir?

En Murcia, mi ciudad natal.





¿Cuál es tu bien más preciado?

Tengo muchas cosas preciadas, pero la que más llevo conmigo es un reloj, que era de mi abuelo.





¿Con qué personaje histórico te sientes más identificado?

La verdad es que ahora mismo no se me ocurre. A ver si alguien en el futuro me compara con alguno y así salgo de dudas





¿Tu pasatiempo favorito?

Me gusta mucho el deporte, hago todo lo que puedo





Si fueras a morir y pudieras reencarnar en otro ser o cosa, ¿qué sería?

Reencarnaría en un gato 100%, me da envidia la vida que llevan algunos

¿Cómo te gustaría morir?

Puf, si tengo que elegir que sea rápido, indoloro y muy tarde jajaja





¿Tienes un lema?

Me gustaría tener suficiente personalidad para tener un lema, pero no tengo. Creo que voy a intentar no tener ninguno, que me gustaría estar más abierto a no tener la razón y aprender más.

