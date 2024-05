Madres buscadoras de todo México buscan la unificación

Colectivos de madres buscadoras de todo el país viajaron a la Ciudad de México para exigir justicia por sus hijos y familiares desaparecidos.

En pleno 10 de mayo, el centro de la ciudad albergó la marcha “Buscando nos encontramos”, que partió del Monumento a la Revolución con el objetivo de unificar a dichos grupos a nivel nacional.

Puede interesarte: Amnistía Internacional denuncia violencia contra madres buscadoras en México

Las madres, quienes llegaron de estados como Coahuila, San Luis Potosí, Jalisco, Quintana Roo, Veracruz y Tamaulipas, entre otros, se movilizaron por Paseo de la Reforma hasta el Zócalo, vestidas de blanco, con pancartas, lonas y fichas de búsqueda en mano.

Teresa de Jesús Gallegos Yamashiro, viajó 16 horas en autobús para sumarse a la protesta. Ella y su colectivo arribaron el jueves al Centro de Derechos Humanos Miguel Alemán Pro Juárez (Centro Prodh), donde se alojaron madres provenientes de diversas entidades.

Sociedad ¡Nada qué celebrar! Madres buscadoras: La otra maternidad en México

“Mi hijo desapareció el 19 de enero de 2023 en Reynosa. Fue un vecino a pedirle apoyo en una mudanza, él sale a ayudarlo, pero ya no regresó”, contó.

Hace un año, explicó, se unió al colectivo “Amor por los desparecidos en Tamaulipas”, con el que se ha sentido apoyada, pues ya no asiste sola a las búsquedas de su hijo Kevin Yamashiro.

“El papá de mi hijo nos dio para el pasaje porque nos parecía fundamental venir apoyar y unificarnos para que nos escuchen las autoridades”, indicó.

Mirna Lucía Rico Fernández, madre buscadora de la CdMx, coincidió en que esta movilización es muy importante porque representa la unión de todas las familias que viven una desaparición.

“Es importante porque las autoridades no nos hacen caso si nos ven solos, y es necesario que los familiares independientes hagamos fuerza porque las autoridades están quitando cifras, están borrando a nuestros hijos no están diciendo las cifras reales”, dijo sobre el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que hasta ayer reportaba 116 mil 304 casos desde 1952.

Mirna busca a su hijo Rodrigo Rico, quien salió de su casa en la alcaldía Cuauhtémoc y desapareció en la ruta rumbo a una peregrinación en la vía Ajusco-Chalma, donde este año se han localizado al menos 15 restos humanos.

Colectivos de desaparecidos de todo el país marcharon FOTO: Ivonne Rodríguez / El Sol de México

“Mi hijo desapareció el 28 de septiembre de 2019 en Santo Tomás Ajusco cuando iba rumbo a Chalma. Ya tiene cuatro años ocho meses y el caso no avanza”, reprochó.

“Por ello la importancia de la unificación, para que existan colectivos, también estamos las familias que caminamos solas y hoy estamos aquí para unificarnos”, destacó.

Lucina Maldonado Valles es otra de las madres buscadoras que llegó desde San Luis Potosí para apoyar la unificación. Desde hace cinco meses se unió al colectivo “Voz y Dignidad de San Luis Potosí”, con quienes se trasladó hasta la capital.

“Mi hijo desapareció el 14 de enero de 2024 fue levantado en Ciudad Fernández en San Luis Potosí, llevamos cinco meses buscándolo. A pesar de que tiene su carpeta de investigación no hay ningún avance”, señaló.

Colectivos de desaparecidos de todo el país marcharon FOTO: Ivonne Rodríguez / El Sol de México

“Diez de mayo no es de fiesta es de lucha y de protesta”, “Las madres no se rinden, las madres no se van, nos hace falta un hijo y lo venimos a buscar”, “Si fuera tu hijo también lo buscaría”, fueron algunas de las consignas que lanzaron durante la manifestación.

Al medio día, los contingentes llegaron al Zócalo, donde fueron recibidos con vallas y granaderos que cercaron el Palacio Nacional.

Las madres exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que las recibiera y la presentación con vida de sus familiares.

Con una ficha de búsqueda del mandatario, acusaron que desde que inició su administración, en 2018, está desaparecido, pues no les ha dado la cara.

“Canoso, adulto mayor, 69 años de edad. Desapareció el 01 de diciembre de 2018. Se le vio por última ocasión en su toma de protesta como Presidente de México. Su familia está preocupada. Ayúdale a que regrese a su casa”, se leía en la ficha.

Colectivos de desaparecidos de todo el país marcharon FOTO: Ivonne Rodríguez / El Sol de México

“Andrés Manuel está desparecido para las familias que no tenemos a nuestros hijos, no nos recibe, no nos atiende, no le gusta ver a las lloronas y nunca nos ha recibido cuando es su responsabilidad todo el país, lo ando buscando, si alguien lo ha visto avísenos”, reprochó Yolanda Morán Isaís, originaria de Coahuila.

Ante la nula respuesta del Gobierno federal, las inconformes anunciaron el inicio del proceso de unificación nacional y manifestaron sus exigencias.

“Reiteramos nuestro llamado al resto de las familias para que se sumen a este proceso de unificación, señalando que no existe una única personas que nos representa”, indicaron.

Asimismo, demandaron a los partidos políticos y a los candidatos que no utilicen a las madres buscadoras como un “botín político” y pidieron que no manchen su lucha con sus disputas electorales.

También, exigieron la búsqueda y localización inmediata de más de 50 mil cuerpos, restos humanos, así como al menos 200 kilogramos de fragmentos no identificados.

Ana María Velázquez Sosa forma parte de los colectivos “Familias Unidaa en Coahuila” y “Flores en el Xorazón”, pues busca a su hijo en diversos estados.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Su hijo desapareció el 19 de marzo de 2022 en el desierto en la frontera con Estados Unidos. En el último mensaje que le envío decía que los amaba y que estaba esperando a que los cruzaran en una lancha.

“El iba a cruzar de ilegal la frontera a Estados Unidos y el coyote lo dejó inconsciente en el desierto y de ahí ya no volvimos a saber de él. Encontramos una cartera, su celular, su INE, licencia y unas fotografías que llevaba”, contó.