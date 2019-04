Intacta, capilla de la Virgen de Guadalupe en Notre Dame

El incendio en Notre Dame no provocó daños a la capilla ni a la imagen de la Virgen de Guadalupe, confirmó a El Sol de México, el padre José de Jesús Aguilar, aunque aclaró que aún falta el informe oficial, “pero con toda seguridad no sufrió daño’’, refrendo al explicar los motivos de su confianza de que la morenita no sufrió perjuicio.

Además de vivir en París, fue Capellán en una iglesia cercana a Notre Dame; y quien fuera director de Arte Sacro de la Arquidiócesis Primada de México, relata que la Virgen de Guadalupe en Norte Dame fue llevada desde el Vaticano en 1949; es un trabajo realizado en “mosaico’’, no es una pintura, es un mosaico hecho por manos expertas, bendecida por el Papa Pío 12 antes de ser llevada a Francia.

Recuerda que la imagen se colocó por petición de Arzobispo de México, en aquel entonces Luis María Martínez y estuvo presente también el Arzobispo de Guadalajara, José Garibi Rivera, esto habla de una devoción particular de la Virgen de Guadalupe no solo en México, sino en otras partes del mundo.

“Se trata de un mosaico, no de una pintura que podría quemarse; se encuentra alejada la capilla de la parte central, del techo que se desplomó; y tercero, porque se encuentra en una nave lateral, a donde no llegó el fuego’’, refrendó.

Recordó que en Notre Dame fue coronado Napoleón, ahí fue canonizada Juana de Arco, y los pontífices han visitado la Iglesia con mucha frecuencia.

Finalmente, dijo que el siniestro en Notre Dame es una llamada de atención para cuidar las iglesias, los templos en México, de estar al pendiente de que no ocurra esa tragedia.