Picasso y Lorca fluyen en la obra artística de la hermana de Yoko Ono

Habla español fluido, conoció el Guernica de Picasso cuando estudió en la universidad y adora los poemas de Federico García Lorca, es Setsuko Ono, hermana pequeña de Yoko Ono y que acaba de inaugurar su primera exposición de arte en el Reino Unido.



La muestra que se puede visitar en la Fundación anglo japonesa Daiwa, situada en el centro de Londres, contiene más de una docena de obras de la artista, que van desde pinturas murales, a los cuadros, collages y esculturas realizadas con acero.



"Soy pintora y escultora y al principio experimenté con muchos materiales, piedra, madera, plástico... En un momento decidí descubrir el hierro, que al principio me asustaba por el fuego y la manera de fundirlo, pero prefería probarlo y luego olvidarlo si no me gustaba. Después de usarlo me encantó y me concentré en utilizarlo", destacó Ono en declaraciones a Efe.



Ono, quien desarrolló su formación entre Japón, Europa y Estados Unidos, descubrió la obra de Picasso cuando, durante su etapa universitaria, una exposición llevó el Guernica a Japón, lo que describió como una experiencia que le "sorprendió".



Años más tarde, Ono profundizaría en las connotaciones políticas del artista malagueño cuando un compañero español del doctorado que cursaba le contó que su hermano había sido encarcelado por Francisco Franco debido a sus ideas políticas.



"Mis obras de arte normalmente no son políticas, pero hay determinadas cosas que me afectan mucho y que tengo que retratarlas. Decidí utilizar algunas de las imágenes del Guernica de Picasso para mostrar la fuerza y la emoción de su pintura", relató.



El poeta Federico García Lorca, fusilado al comienzo de la Guerra Civil española, también forma parte de la obra y los pensamientos de Ono, quien describe como "preciosos" sus poemas, que trata de proyectar con la pintura.



Aparte del conflicto español, la artista japonesa centra su atención en el enfrentamiento palestino, con varias obras que retratan la crudeza de esta lucha.



"Una de las obras muestra la resistencia de Palestina frente a Israel, centrándose en 2009, con la imagen de una madre y un hijo abrazados. Esto surge porque yo estaba furiosa por la manera en la que los israelíes trataban a los palestinos, como si fueran ciudadanos de segunda categoría", matizó Ono.



Tres esculturas complementan la exhibición, dos de acero y una de madera. Esta última forma parte del torso de una mujer y recuerda a la Victoria de Samotracia en el museo parisino del Louvre.



Las obras de acero se estructuran en superficies circulares y se componen de pequeñas figuras y formas circulares de aspecto punzante, que crean un caos y un significado dispar.



"He descubierto que el acero puede ser muy ligero y que puede tener su propio espacio, que puede fundirse e interactuar con el entorno y puede mostrar fragilidad y movimiento, algo que es muy difícil de conseguir con otros materiales", manifestó la artista.



Dentro de la obra de Ono también tienen cabida las nuevas tecnologías y dos gafas de realidad virtual se encuentran disponibles para que los asistentes a la exposición puedan observar obras que se encuentran a más de 9.000 kilómetros de Londres.



"A través de las gafas se pueden ver dos esculturas públicas que hice en Japón, una llamada 'Océano', y otra 'Sueños'. Con la realidad virtual se crea una imagen en 360 grados para que puedas observar las obras como si estuvieras allí", explica.



La exposición se puede visitar desde el viernes 16 de febrero hasta el 9 de marzo y la entrada es gratuita.



Setsuoko Ono, que tiene esculturas permanentes en La Habana (Cuba), Baltimore (Estados Unidos) y Shibukawa (Japón), afirmó que no le importaría llevar la exposición a España, siempre que hubiera "alguien interesado en ello".