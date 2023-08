Piden legislar la IA en el entretenimiento mexicano 

El Senado de la República reconoció la labor artística, con la Primera Entrega de Reconocimientos a Actrices, Actores y Nuevos Talentos, que le fue otorgado a figuras como Libertad Palomo, Laura Zapata, Mark Tacher, Sérgio Mayer y Alejandro Calva.

Durante su discurso, éste último solicitó a los senadores comenzar a legislar sobre el uso de la Inteligencia Artificial, que actualmente pone en riesgo la labor creativa, al tener la capacidad de suplantar a los actores.

"Mi voz, mi cara, mi tipo de arte, mi manera de abordar mi trabajo como actor necesita tener un respaldo", dijo Calva en entrevista con El Sol de México.

"Es momento de apoyar el movimiento que hay en Hollywood, pero por otro aprender a legislar para la gente que venga aquí. Si los gringos no pueden trabajar en su país, se van a mover a México, y si no tenemos regulado eso, será el mismo problema".

El actor destacó que ese es tan sólo uno de los puntos a tratar con los legisladores, pues también "hay muchas cosas que se han modificado para mal. Hablé también de la consideración de los trabajadores intermitentes, no es lo mismo pagar impuestos cuando tienes un salario base. La Ley Federal del Trabajo no contempla muchas profesiones artísticas, a los actores de doblaje o los dobles de riesgo, no están regulados".

Asimismo, mencionó que cada vez se observa mayor unidad en el gremio actoral, y se dijo convencido que a través de ello lograrán mejorar sus condiciones laborales.

"Estamos intentando tener una base de gente que crea que su sindicato lo respalda, que es representativo, y tiene poder por la fuerza de la unión. Soy un convencido de la importancia de los sindicatos, lo vemos en Estados Unidos con SAG-AFTRA, y lo queremos ver con la ANDA. Queremos que transforme muchas de las cosas en este país".

DESTACAN EL PAPEL DE LA CULTURA

En el evento también estuvieron presentes el Presidente de la Junta de Coordinación Política, Eduardo Ramírez; y el Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, Miguel Ángel Mancera, quienes además se sumaron al apoyo del "Team infierno" con Sergio Mayer, al posar con él en una fotografía haciendo la seña de su equipo.

También fueron reconocidas otras figuras como Mónica Huarte, Luis Gatica, Juan Pablo Gil, Norma Angélica, Darío Ripoll, Salvador Zerboni, Sofía Aragón, María Fernanda García y Luis Ernesto Franco.

Mayer, quien inició su intervención exclamando "Puro team infierno, raza", subrayó que este reconocimiento sirve también como un recordatorio de la importancia de su labor.

"Nos hace una reflexión respecto a las cosas necesarias para mejorar la comunidad cultural. Lo que puede sacar adelante a este país es el arte, la cultura, el entretenimiento, la ciencia y la tecnología. Espero que haya un compromiso por parte de los legisladores para evitar que se siga lacerando la comunidad cultural", señaló.

Por su parte, Laura Zapata se refirió a la cercanía que los artistas tienen con el público, y cómo a través de su labor tienen la capacidad de tocarles el corazón del público, y ayudarlos a ver la realidad desde otra óptica.

"Ante tantas tragedias aquí estamos el talento mexicano para hacerle frente a esas adversidades y desafíos. El arte no se limita al entretenimiento, sino también es un vehículo para concientizar. Que nuestro trabajo en la actuación le sirva a México hoy y siempre", concluyó.