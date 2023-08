Alejandra Márquez Abella retrata en su cine el feminismo que le cambió la vida

Alejandra Márquez Abella se preparó lo suficiente para ser la mejor trabajadora dentro del ramo cinematográfico; siempre tuvo la idea de ser, ya sea colaboradora de alguna producción o auxiliar en series y películas, pero la vida la llevó a asumir liderazgos que nunca esperó.

En su juventud tuvo una formación en donde se visualizaba recibiendo órdenes de algún superior, en ningún momento imaginó que terminaría siendo quien dirigiera a todo un equipo, recreando alguna historia que naciera de su mente.

“Realmente yo tenía ganas de vivir una vida tranquila, de ser feliz, yo iba a estudiar comunicaciones, pero siempre me vi más como una colaboradora, más que una líder”, afirmó la cineasta en entrevista con El Sol de México.

“Eso es lo que cambió, que me volví más alguien que lidera proyectos a alguien que tiene que llevar a los colaboradores a un lugar, que es una responsabilidad, no es bonito a veces, no es algo agradable, porque es algo que conlleva mucha responsabilidad. Incluso después de estudiar cine, no me imaginé hacer películas, era algo que veía lejano y difícil”, agregó.

SU INTERÉS ESTÁ EN LOS TEMAS SOCIALES

La directora nació en 1982, en San Luis Potosí; ahí vivió sus primeros años. Pero al recordar su infancia, ésta no le genera tanta felicidad, ya que, a los 10 años, sufrió una de las más grandes pérdidas de su vida: el fallecimiento de su madre.

Su padre se hizo cargo de su crecimiento, educación y le enseñó grandes cosas, reveló.

“Tuve un papá que fue muy mamá y como que asumió ciertos roles que en el patriarcado, que en el sistema capitalista, machista, tradicional, no suceden de esa manera y eso abrió un poco para mí el entendimiento de cómo se podía vivir la vida.

Araceli Martínez | El Sol de México

“Crecí en San Luis Potosí, que es una sociedad cerrada, como muy formulada que atiende a los roles de género y creo que mi vida consistió mucho en alejarme de eso y encontrarme a mí misma”, contó.

A muy corta edad descubrió el valor de ser mujer, la importancia que representa dentro de la sociedad, por eso no es de extrañarse que su interés esté en defender causas sociales y apoyar movimientos feministas.

“A mí me cambió la vida el feminismo desde muy chiquita, creo que una de las cosas que se establecen en el feminismo es que se pueden liderar desde la responsabilidad y el cuidado y no nada más desde el autoritarismo y la verticalidad.

“Eso ha sido algo en lo que me ha sido fácil aplicar, como que no tienes que copiarle a nadie ni emular viejas fórmulas, tú puedes ir creando tu propia manera de liderar un equipo, de inspirarlo, de hacerlo que camine hacia donde el proyecto o la cinta necesita caminar”, expresó.

UN CAMINO SATISFACTORIO

Márquez estudió cine en el Centre d’Edtudis Cinematogràfics de Cataluña, en Barcelona, España. Ahí vivió de 2001 a 2006. Entre sus primeros trabajos destacan la serie Imaginantes (2008), donde fungió como guionista, así como en Soy tu Fan (2010).

Su primer largometraje fue Semana Santa (2015), tres años más tarde estrenó Las niñas bien (2018) y en 2022 lanzó su tercer proyecto, El Norte sobre el vacío.

Este último la llevó a ganar la categoría de Mejor Largometraje Mexicano de la vigésima edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, ahora el filme aspira a 16 premios Ariel en su edición 2023.

Alejandra Márquez

“No espero nada la verdad, no espero nada nunca porque duele mucho cuando uno pierde, lo digo con amargura, pero también con la esperanza de que pasen cosas sorprendentes y bonitas para mis colaboradores sobre todo y para mí”, comentó Márquez Abella.

Mejor Película, Dirección, Actor, Coactuación femenina y masculina, Guion Original, Fotografía, Música Original, Sonido, Edición, Diseño de Arte, son algunas de las categorías en las que se encuentra nominada, para la ceremonia que se llevará a cabo el 9 de septiembre en el Teatro Degollado, en Guadalajara, Jalisco.

LA PRIMERA EN INGLÉS

“Nunca me pienso como alguien exitosa, me pienso como alguien trabajadora, como alguien que disfruta mucho lo que hace y en ese sentido me da gusto tener un camino satisfactorio”, dijo la cineasta.

Entre sus siguientes proyectos destacan su primera película en inglés A Million Miles Away la cual contará la historia de José Hernández Moreno, un estadounidense de ascendencia mexicana, que logró cumplir su meta de ser astronauta.

La ficción, con tintes biográficos, describe la vida de un trabajador del campo, oriundo de Michoacán que cruza de ilegal a Estados Unidos. Pasó por diez intentos fallidos antes de ser aceptado en la NASA en 2009 y cumplió su meta al viajar al espacio durante 14 días.

El actor Michael Peña, conocido por cintas como En la Mira (2012) o la serie Narcos: México (2018) será el protagonista de dicha historia.

La cineasta también está a punto de comenzar con la filmación de la serie La Liberación, que constará de siete capítulos.

“Es una serie que habla de un mundo post #Metoo, donde las mujeres tenemos roles y papeles distintos o una serie de poderes diferentes y tiene un acercamiento al feminismo y se mete en las mentes de las mujeres para ver sus heridas patriarcales”, adelantó.

Ambos proyectos estarán disponibles en el catálogo de Prime Video, próximamente.