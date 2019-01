Poesía, espacio de la libertad: Ales Steger

La poesía como expresión no debe quedarse en la academia o en las universidades, consideró el poeta esloveno Ales Steger, quien es promotor activo de este género literario en distintos países del mundo. De América Latina lo ha expandido a Europa.

Porque el escritor quien recientemente lanzó su libro recopilatorio de poesía y prosa, Nunca nadie en ningún lugar (selección de su obra) ha traducido a poetas como César Vallejo, Olga Orozco y Pablo Neruda en su idioma natal (esloveno), así como a Jaime Sabines, a quien catalogó como “un poco machista, pero a mí me gusta su poesía”.

Steger, quien también es editor y nació en 1973, pertenece a los autores que aparecieron inmediatamente después de la caída de Yugoslavia. Mereció el título de Chevalier dans le Ordre des Arts et des Lettres otorgado por el gobierno de Francia. Su nombre es referencia de la literatura eslovena contemporánea. Es miembro de la academia de artes de Berlín y actualmente es director del Festival Internacional Días de poesía y vino.

¿Cómo transitas entre la poesía, la narrativa y mundo editorial?

Me interesan las formas experimentales en el mundo literario, no tanto en el sentido lingüístico, sino en el de la expresión. En Europa tenemos miedo de los versos, a veces se necesita cubrir la estructura del verso en la prosa y se hace más accesible a los lectores, además trato en cada libro de poesía encontrar un lenguaje nuevo, crear un mundo, la crítica internacional dice de mi mil cosas, que como poeta soy conceptualista porque muchos libros están escritos como una entidad y las voces que tiene cada una de mis obras se puede sentir en esta selección.

¿Cuáles son las constantes en tu escritura?

Uno de los grandes temas es como se construye el yo. La relación entre lo que yo observo y el mundo de las cosas, del lenguaje y nuestro cuerpo, qué pienso. Es algo místico. La palabra es racional, pero en ocasiones el lenguaje no sabe nada del cuerpo, pero habla y eso se refleja en el título de mis libros. La poesía es una puerta abierta y no tiene un solo camino. Ahora hago una escritura más poética, más directa, empecé con mucha metáfora e influencia del surrealismo y me estoy transformando en otras cosas.

Literatura Al nuevo gobierno le falta claridad: Laura Castellanos

Escribir para mí es un acto espiritual, eso significa que entro en un proceso transformativo: convertir palabras muertas en vivas, encontrando un lenguaje que se comunica en distintos niveles con el lector, tomar su mano y llevarlo a un lugar donde no había estado antes, donde se pregunte qué significa esto para mi vida, cada escritura es metafísica y también política.

¿De qué te nutres para escribir?

Hay un tipo de textos donde la base de ellos es lo que yo veo. Mi último libro en Eslovenia es prosa poética con fotografías, no es un ensayo sobre las fotografías, pero es algo autónomo que se mueve como bestia sola, más que un idealismo me interesan mundos que son abiertos y construidos de una manera que asombran. El texto que no impacta no es buena literatura. En mi caso viajo a muchos países, a lugares con historia, como Rusia, Japón y México, por lo que en mi obra hablo de aspectos como la migración, pobreza, por otro lado la poesía que escribo también tiene una resistencia contra el actualismo, es tradicionalista porque tiene que sobrevivir cientos de años y ser simbólica, no sólo plasmar el realismo en versos.

¿Cuál es el propósito de ser promotor de la obra de otros poetas?

La intención es ser el virus que propague poesía, lo cual no es cuestión de edad, de educación, no funciona en este nivel, no es nada más para academias y universidades, es llevarla a las calles y gritarla. La poesía ha ido en un proceso radical de perder espacio público, lectores, de perder su función en la sociedad, por otro lado, se ha transformado, ha buscado nuevos caminos, muchas iniciativas, con personas apasionadas por que la poesía es el espacio de la libertad, no la prosa, que vive más en el mundo del negocio, de las expectativas, los poetas no viven de su obra, no es rentable, escribir poesía es un privilegio.

¿Por qué te interesa traducir a poetas de habla hispana?

Es importante hacer puentes, llevar voces que tienen mucho que decir aunque no hablemos el mismo idioma, el lenguaje poético es universal. En el pasado un poeta necesitaba casi morirse para ser traducido y ahora los modos de comunicación se han abierto para la literatura en todas sus formas.