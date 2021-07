¿Por qué el puente de Liverpool dejará de ser patrimonio mundial de la Unesco?

La cuna de los legendarios Beatles atraviesa uno de sus peores momentos, luego de que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), decidiera eliminar al puerto de Liverpool de la lista que alberga a los sitios considerados como patrimonio mundial.

La preocupación por un excesivo desarrollo inmobiliario y los planes para construir un nuevo estadio de futbol, le costaron a Inglaterra que este punto de partida hacia América de millones de emigrantes británicos e irlandeses y de esclavos africanos, deje de estar en esta lista.

Trece votos a favor y cinco en contra, bastaron para que los delegados del comité presidido por China pudieran concretar la decisión, que requiere al menos de dos tercios de los votos para hacerlo oficial.

En 2004, el puerto de Liverpool, ubicado al noroeste de Inglaterra y emblemático de la era industrial fue considerado como patrimonio mundial.

Sin embargo, 17 años después, se convierte en el tercer emplazamiento desclasificado por la Unesco, junto con el Valle del Elba en Dresde (2004-2009), en Alemania y el santuario del órix de Arabia (2007), en Omán y el valle, debido a la construcción de un puente, en el primer caso, y la prospección de petróleo en el segundo.

La Organización de la ONU aconsejó en repetidas ocasiones al gobierno británico que presentara garantías más sólidas sobre el futuro de la ciudad, pero por el contrario, comenzaron los planes de construcción de un estadio de futbol, que aprobaron sin realizar alguna consulta pública, lo que representa todo lo opuesto a los objetivos de la Unesco.

Gobierno no acepta eliminación de la Unesco

Tras la decisión de la Unesco, el gobierno británico, se dijo estar "extremadamente decepcionado", pues consideran que Liverpool cuenta con todo para mantener su estatus de patrimonio mundial.

La alcaldesa laborista de la ciudad, Joanne Anderson, compartió un video en Twitter, donde externó su preocupación y consideró que resulta "difícil entender cómo la Unesco puede preferir que tengamos muelles vacíos en lugar del estadio del Everton", por lo que adelantó que recurrirá la decisión.

Por su parte, el presidente de la región de Liverpool, Steve Rotheram, denunció la desclasificación como "una decisión retrógrada que no refleja la realidad sobre el terreno", denunció.

Incluso, varios países como Australia, Brasil, Hungría y Nigeria, apoyaron al Reino Unido, argumentando que en medio de la pandemia, "sería un paso radical", solicitando que se dé más tiempo a un nuevo consejo municipal elegido en mayo.

Mientras que Noruega encabezó a los países que apoyaron la decisión de la Unesco, señalando que, aunque es "dolorosamente consciente" de los conflictos entre el desarrollo y la conservación del patrimonio, es posible alcanzar un "delicado equilibrio" que no existe en Liverpool.

Criterios de la Unesco para ser patrimonio mundial

Para que la Unesco considere que un sitio debe ser patrimonio mundial, éste debe poseer Valor Universal Excepcional y cumplir con los siguientes criterios:

Representar la obra de un maestro del genio creativo humano.

Atestiguar un importante intercambio de valores a lo largo de un periodo de tiempo prolongado en el marco de un elemento arquitectónico, urbanístico, diseño paisajista, tecnológico o perteneciente a las artes monumentales.

Ser testimonio único de alguna tradición excepcional de alguna civilización, existente o extinguida.

Ser ejemplo de un conjunto arquitectónico o urbanístico representativo de alguna etapa significativa de la historia de la humanidad.

Ser ejemplo eminente de algún asentamiento humano o de la interacción de la humanidad con la naturaleza o el medio ambiente. Especialmente en situaciones de vulnerabilidad de los elementos naturales.

Estar asociado directa o indirectamente con tradiciones o evento vivos, creencias o ideas de significado cultural

Representar fenómenos naturales o áreas de belleza natural e importancia estética excepcional.

Ser ejemplos eminentemente representativos de las grandes fases de la historia de la tierra, incluido el testimonio de la vida, de procesos geológicos en curso en la evolución de las formas terrestres o de elementos geomórficos o fisiográficos de mucha significación.

Ser ejemplos eminentemente representativos de procesos ecológicos y biológicos en curso en la evolución y el desarrollo de los ecosistemas y en las comunidades de plantas y animales, terrestres, acuáticos, costeros y marinos.

Contener los hábitats naturales más representativos y más importantes para la conservación in situ de la diversidad biológica, comprendidos aquellos en los que sobreviven especies amenazadas que tienen valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia o de la conservación.





|| Con información de AFP ||