Qué hacer en la CdMx el fin de semana

Ronaldo Schemidt.

WORLD PRESS PHOTO MAGISTRAL

Llego a la CdMx la muestra fotográfica internacional World Press Photo, resultado de un concurso de fotoperiodismo que da un vistazo al acontecer mundial. Aprovecha la conferencia magistral Fotoperiodismo y ética en zonas de conflicto, que dará el ganador de este año, Ronaldo Schemidt.

Cuándo y dónde

Del 27 de julio al 23 de septiembre en el Museo Franz Mayer, ubicado Hidalgo 45, colonia Centro. La conferencia será el 28 de julio a las 13:00 horas, entrada libre con registro previo (una hora antes en el museo)

Sigue la conversación en redes: @el_mayer

Mónica Loya

FANTASMAS EN PANTEÓN

Si te gusta el arte en acuarela y acrílico, date una vuelta por la segunda expo individual de Mónica Loya, que bajo el nombre de Ghosting, busca expresar los problemas y sensaciones de desamor que pueden tren consigo relaciones modernas: ansiedad, superficialidad y decepciones, entre otras.

Cuándo y dónde

Del 20 de julio al 20 de septiembre en galería Panteón, ubicada en Donceles 64, colonia Centro. Toda la obra está a la venta. Abierto de martes a domingo.

Sigue la conversación en redes: @_monicaloya



ÓPERA ENTRE MARCHANTAS

Este fin de semana, escucha bien los sonidos que suenan en el mercado, puede que te toque ser testigo de un tenor en el puesto de frutas, parte del programa Ópera en Mercados que busca salir de sala para acercar este género a marchantes y marchantas.

Cuándo y dónde

28 de julio en el Mercado La Providencia; 28 en el Mercado Santa Lucía y el Andador Calzada Guadalupe. El programa estará en vigente hasta el 18 de agosto.

Sigue la conversación en redes: www.facebook.com/INBAmx

DELICIAS CAFETALERAS

Visita el 3er Festival de Chocolate, Café y otras delicias, expo venta que reúne más de 40 productores de distintas regiones de México, como: Veracruz o Hidalgo. Además, puedes ayudar a romper el récord de servir café en mil tazas/vasos de café en un evento.

Cuándo y dónde

28 y 29 de julio de las 10:00 20:00 horas en el Centro Cultural Veracruzano, ubicado en Miguel Ángel de Quevedo 687. Entrada libre

Sigue la conversación en redes: www.facebook.com/decafechocolateyotrasdelicias/



RETROSPECTIVA COLECTIVA

El arte como retrospectiva, una de las premisas de la artista mexicana Elina Chauvet y su proyecto Zapatos rojos que, este fin, se instala en la CdMx; participa en esta reflexión sobre las desapariciones y asesinatos de mujeres en México.El color rojo es sangre, pero también amor y esperanza.

Cuándo y dónde

28 de juliode las 10:00 a las 16:00 horas en Jardín Pushkin, ubicado en Cuauhtémoc 104, colonia Roma. Lleva a pintar zapatos y súmate a la pieza. Habrá actividades paralelas a la actividad.

Sigue la conversación en redes: #ElinaChauvet



PARA NO COCINAR

La sugerencia es Tizne Tacomotora, tacos al humo que este fin cumplen 2 años y lo celebrar con un menú especial de combinaciones únicas: alitas yuzu lemon peper, aguacate tatemado con chicharrón, taco de pollo con piña y hierbas; además soda de cacao, entre otras cosas.

Cuándo y dónde

28 de julio en calle Diagonal número 39, Colonia del Valle Centro

Sigue la conversación en redes: @TizneTacomotora

Manitas nerviosas

PLUS

Y para agarrar la fiesta esta semana, la opción es llegar bailando a la 3era sesión de Sorry Im Latte, en la colonia Roma; el line up estará a cargo de artistas como Allbyna y Manitas Nerviosas que te guiarán entre el sonido acid, techno, ambient y noise, entre otros.

Cuándo y dónde

28 de julio de las 21:00 a las 23:00 horas en La Chicha, ubicada en Orizaba 171, colonia Roma. Entrada libre

Sigue la conversación en redes: @Sorrymlate



