Regresa Eduardo Lizalde a la Biblioteca de México

Eduardo Lizalde -quien el pasado 14 de julio cumplió 90 años de edad- reconoce que para un autor que ha dedicado su vida a la literatura: “Siempre hay obra pendiente” y para un poeta, no hay temas en específico para abordar porque “escribe lo que encuentra en el camino y lo que le ocurre”.

El también melómano, quien por muchos años condujo un programa de ópera, género que estudió aunque no llegó a cantar profesionalmente “sólo para los amigos y en la regadera”, recibe un homenaje más a su prolífica trayectoria en las letras y en la vida cultural.

La exposición Eduardo Lizalde: el tigre en su casa. Homenaje 90 años, alberga textos y objetos relacionados con el escritor mexicano, justamente en el lugar que fuera su centro de trabajo en más de dos décadas, la Biblioteca México, donde acudió ayer, el día de la inauguración de la muestra.

En su primer día, la exhibición, instalada en la Galería Abraham Zabludovsky y el Patio de los Escritores del recinto de la Ciudadela, contó con la presencia del escritor quien estuvo de buen humor y la recorrió por los tres ejes que la conforman, el primero de ellos : La Juventud del tigre, que hace énfasis en sus búsquedas en la narrativa, la poesía, la política y la música.

El segundo es: Trayectoria de Lizalde. Se trata de la sección más grande e importante con la obra del homenajeado y el tercero es Lizalde ensayista, narrador, traductor melómano, dibujante y prologuista, donde también hay fotos del escritor con sus colegas literatos.

De estos se ven textos dedicados a la obra del hermano del desaparecido actor Enrique Lizalde.

Los escritos que se encuentran en bloques verticales son de la pluma de Octavio Paz, Juan Gelman, Salvador Elizondo, Juan Manuel Roca, Eduardo Hurtado y José María Espinasa, entre otros.

Durante el evento, se comentó que Eduardo Lizalde condujo el destino de la Biblioteca México durante muchos años y con esta muestra se reconoce su generosidad, entrega y diligencia a través de una memoria documental y bibliográfica a lo que el también académico señaló:

"Celebro que se nos siga leyendo en estas avanzadísimas edades, bueno la poesía como ha manifestado el crítico español al que le dimos el premio internacional Carlos Fuentes, me refiero Luis Goytisolo, quien dijo cosas muy interesantes sobre la poesía en Latinoamérica y el mundo, en algún párrafo de uno de sus libros, apunta :

“La poesía no la lee nadie, la leen los poetas, se leen entre ellos, se refiere a que la poesía no tiene una difusión tan grande como la narrativa en prosa", expresó el escritor quien finalmente a pregunta expresa se congratulo de su tributo en la mencionada biblioteca y en la personal, confesó que tiene "tres pisos de libros, y basura, me refiero a manuscritos y apuntes".

La exposición en el recinto de la Ciudadela estará abierta hasta el 20 de noviembre, de las 10:00 a las 18:00 horas. La entrada es libre