Serrat, Scorsese y Banderas, candidatos al Premio Princesa de las Artes

Oviedo, España.- El cantautor Joan Manuel Serrat, el actor Antonio Banderas y el cineasta estadounidense Martin Scorsese son algunos de los 35 candidatos que optan este año al Premio Princesa de Asturias de las Artes, que será fallado mañana en Oviedo (norte de España).



Entre las candidaturas que han trascendido se encuentra también la de un grupo de músicos brasileños entre los que se encuentran Caetano Veloso, su hermana Maria Bethânia y Gilberto Gil; la del arquitecto Oriol Bohigas Guardiola o la del cantante Raphael.



Los quince miembros del jurado, presidido por el empresario José Lladó, se reunieron hoy para debatir sobre los candidatos en el Hotel de la Reconquista de Oviedo, donde mañana al mediodía se dará a conocer el nombre del ganador.



Entre el jurado, este año se estrena la actriz Aitana Sánchez-Gijón, que se mostró cauta y se limitó a señalar que no podía dar a conocer sus candidatos favoritos, pero que estos eran de distintas disciplinas.



El director artístico del Teatro Real, Joan Matabosch, tampoco dio nombres ni se inclinó por una disciplina, aunque sí advirtió de que hay que tener en cuenta los últimos campos premiados para establecer un equilibrio y que también sería una buena noticia abrir el galardón a disciplinas que no se han premiado o que hasta ahora no han recibido la notoriedad que se merecen.



En la pasada edición fue galardonado en esta categoría el polifacético creador sudafricano William Kentridge (Johannesburgo, 1955), conocido por sus dibujos, pinturas, grabados, collages, esculturas y fotografías, pero también por sus incursiones en el teatro, la ópera y la música.



En 2016, el premio fue para el mundo del teatro al reconocerse la trayectoria de la actriz española Núria Espert, mientras que en la edición anterior el galardón recayó en el cineasta estadounidense Francis Ford Coppola, y en el arquitecto canadiense Frank Gehry en 2014.



En 2013, el premio fue también a parar al mundo del cine, con el premio otorgado al guionista y director austríaco Michael Haneke, y en 2012 para el ámbito de la arquitectura, con el español Rafael Moneo como premiado, por lo que habría que remontarse hasta 2011 para encontrar al último músico galardonado con el Princesa de las Artes, el director de orquesta italiano Riccardo Muti.



Entre los miembros del jurado también debuta este año el guionista y director español Sergio Gutiérrez Sánchez, que reconoció que sus candidatos favoritos son del mundo del cine al que se dedica, pero también de la música, por ser "muy melómano", pero no ha descartado que el galardón pueda recaer en cualquier ámbito.



Este será el primero en fallarse de los ocho galardones que anualmente concede la Fundación Princesa de Asturias, que se entregarán en octubre próximo en una ceremonia presidida por el rey Felipe y la reina Letizia.



El Premio Princesa de Asturias de las Artes se concederá a "la labor de cultivo y perfeccionamiento de la cinematografía, el teatro, la danza, la música, la fotografía, la pintura, la escultura, la arquitectura y otras manifestaciones artísticas".



Cada premio Princesa de Asturias está dotado con la reproducción de una escultura diseñada por Joan Miró, la cantidad en metálico de 50.000 euros (61.190 dólares), un diploma y una insignia.