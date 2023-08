Sinéad O'Connor, artista incomprendida

Cuando se supo la noticia de la muerte de la talentosa cantante irlandesa Sinead O'Connor, circularon historias de su actuación más famosa, en medio del dolor y la conmoción.

Hace treinta y un años, después de una inquietante interpretación de la canción "War" de Bob Marley, O'Connor rompió una fotografía del Papa Juan Pablo II en la televisión en vivo. “Lucha contra el verdadero enemigo”, dijo, en referencia al abuso sexual clerical. Durante meses después, fue prohibida, abucheada y descartada como una rebelde loca.





Las conmemoraciones posteriores a su muerte, sin embargo, proyectan la protesta bajo una luz muy diferente. Su actuación en Saturday Night Live ahora se considera "vigorizante", según escribió un crítico del New York Times, y "un llamado a las armas para los desposeídos".

Las actitudes hacia el catolicismo, el sexo y el poder son muy diferentes hoy que en 1992, ya sea en Nueva York o en el Dublín natal de O'Connor. A los ojos de muchas personas, la credibilidad moral de la Iglesia Católica en todo el mundo se ha derrumbado y la confianza en las instituciones religiosas de cualquier tipo está en su punto más bajo. El abuso sexual, que alguna vez se discutió sólo en susurros, ahora comienza a hablarse abiertamente.

Hoy me uno al coro de voces que dicen que O'Connor se adelantó décadas a su tiempo. Pero dejándolo así, nos perdemos algo profundo sobre la complejidad y profundidad de su imaginación religiosa. Podría decirse que Sinead O'Connor fue una de las artistas más sensibles espiritualmente de nuestro tiempo.

Soy una erudita del catolicismo en la era moderna y durante mucho tiempo he estado interesada en esas figuras que deambulan por los márgenes de su tradición religiosa. Esos hombres y mujeres están insatisfechos con los principales centros de poder religioso y sin embargo, se sienten atraídos por algo indeleblemente religioso que alimenta las fuentes de su imaginación artística.

A lo largo de su vida, O'Connor desafió las etiquetas religiosas y exploró múltiples religiones. La exquisita libertad de su música no se puede desligar de ese algo trascendente que siempre persiguió.





“Rescatar a Dios de la religión”

A menudo se piensa en la religión como tradiciones discretas: instituciones en las que alguien está dentro o fuera. Pero sobre el terreno, rara vez es tan simple.

La Iglesia Católica tenía un fuerte control sobre la sociedad irlandesa cuando O'Connor crecía, una "teocracia", la llamó en entrevistas y en sus memorias, "Rememberings", y durante muchos años pidió más responsabilidad por la crisis de abuso clerical. Pero también estaba abierta en su amor por otros aspectos de la fe, aunque a menudo de manera poco ortodoxa. Tenía un tatuaje de Jesús en el pecho y seguía criticando a la iglesia mientras aparecía en televisión con un collar de sacerdote.

Diez años después de su actuación en SNL, O'Connor tomó cursos en un seminario en Dublín con un sacerdote dominico católico, el reverendo Wilfred Harrington. Juntos, leían a los profetas de la Biblia hebrea y los Salmos: escrituras sagradas en las que la voz de Dios se manifiesta en formas más oscuras, melancólicas y humanas.

Inspirada por su maestro, hizo el magnífico álbum Theology, dedicado a él. El álbum es una mezcla de algunas de sus propias canciones inspiradas en la Biblia hebrea, como "If You Had a Vineyard", inspirada en el Libro de Isaías; y “Watcher of Men”, que se basa en la historia bíblica de Job, y otras pistas que esencialmente son versiones cantadas de sus salmos favoritos.

En una entrevista de 2007 con la estación de radio WFUV de la Universidad de Fordham, O'Connor dijo que esperaba que el álbum pudiera mostrar a Dios a las personas cuando la religión misma había bloqueado su acceso a Dios. Era una especie de “rescatar a Dios de la religión”, “sacar a Dios de la religión”. En lugar de predicar o escribir, "la música es la pequeña forma en que hago eso", dijo, y agregó: "Lo digo como alguien que tiene mucho amor por la religión".

Para muchos católicos horrorizados, la aparición de O'Connor en SNL y sus muchas otras críticas a la iglesia eran una blasfemia o, en el mejor de los casos, simplemente arrojar piedras desde fuera de la iglesia para llamar la atención.





Otros fanáticos, sin embargo, lo vieron como una condena profética. No era sólo una crítica del abuso infantil, sino de la compasión profesada por los niños por parte de los funcionarios de la iglesia: devociones santurronas mientras encubrían el abuso.

Al mencionar esto y mucho más, O'Connor a menudo fue vista como perturbadora: no sólo el incidente de la foto del Papa, sino su androginia, su cabeza rapada, su franqueza en torno a sus propias luchas con la enfermedad mental.

Pero para muchos admiradores, como deja en claro el documental Nothing Compares, todo esto demostró que ella era libre y, como los profetas de antaño, sin vergüenza y sin miedo a provocar.





Cuando se le preguntó sobre la espiritualidad, O'Connor dijo una vez que prefería cantar sobre eso, no hablar de eso, como lo hace en tantas canciones, desde su canto luminoso de la antífona, un himno mariano cantado en los servicios de Pascua, hasta su álbum rasta, Throw Down Your Arms.

* Profesora de Teología de la Universidad de Fordham.