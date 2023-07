Sinéad O'Connor le dijo a sus hijos qué hacer cuando muriera: no llames al 911

La cantate irlandesa de 56 años que falleció este miércoles, Sinéad O'Connor, dejó una serie instrucciones para sus hijos cuando llegara el momento de su muerte, según reveló la revista People.

En una entrevista con la cantante realizada en 2021, la intérprete de "Nothing Compares 2 U", dijo que para ella era muy importante que las disqueras no se beneficiaran al sacar a la luz su trabajo luego de haber muerto.

Te podría interesar: Sinead O'Connor tenía casi listo su álbum y preparaba una gira antes de su muerte

Es por esto, que instruyó a sus hijos a que contactaran a su contador para que se aseguraran de que las compañías discográficas no publicaran sus discos y a negarles información sobre su dinero.

"Siempre he instruido a mis hijos desde que eran muy pequeños: 'Si tu madre muere mañana, antes de que llames al 911, llama a mi contador y asegúrate de que las compañías discográficas no comiencen a publicar mis discos y no decirte dónde está el dinero'", dijo en aquella entrevista con People.

Celebridades Sinead O'Connor fue hallada inconsciente en Londres: policía revela detalles de su muerte

O'Connor recordó que el cantante Tupac, quien falleció en 1996, ha lanzado más música después de su muerte, por lo que aseguró que los artistas son más "valiosos", después de morir.

"Mira, cuando los artistas están muertos, son mucho más valiosos que cuando están vivos. Tupac ha lanzado muchos más álbumes desde que murió que en vida, así que es un poco asqueroso lo que hacen las compañías discográficas", dijo la irlandesa.

Al momento, no se ha revelado la causa de su muerte, pero los representantes de Sinéad O'Connor informaron en el sitio de internet de su agencia, 67 Gestion, que la cantante estaba por terminar un disco y preparaba la adaptación cinematográfica de su libro autobiográfico "Rememberings", publicado en 2021

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

O'Connor alcanzó la fama en 1990 con la canción "Nothing Compares 2 U", escrita por Prince. Sus dos primeros álbumes, "The Lion and the Cobra" y "I Do Not Want What I Haven't Got" fueron grandes éxitos comerciales.

Con información de AFP