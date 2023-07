Muerte del hijo de Sinead O'Connor, la última tragedia en la vida de la cantante

Este miércoles se dio a conocer la muerte de la cantante irlandesa Sinéad O’Connor, quien tenía un diagnóstico de depresión unos años antes de morir.

Dicho trastorno se vio agravado luego de recibir la noticia en 202, sobre la muerte del tercero de sus cuatro hijos: Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, quien apenas tenía 17 años.

¿Qué le pasó a Shane O'connor?

Shane O’Connor padecía de una fuerte depresión, por lo que en 2021 fue internado en el hospital psiquiátrico Tallaght, en Dublín, Irlanda, luego de dos intentos de suicidio.

El joven de 17 años, que nació de la relación entre la cantante y el músico de folk irlandés Donald Lunny, logró escapar de ese centro médico y estuvo desaparecido por un lapso de tres días y la cantante, desde sus redes sociales emitió un mensaje pidiéndole que volviera.

“Shane, tu vida es preciosa. Dios no esculpió esa hermosa sonrisa en tu hermoso rostro por nada. Mi mundo colapsaría sin ti. Tú eres mi corazón. Por favor, no dejes de latir. Por favor, no te hagas daño. Ve al Gardai y te llevaremos al hospital”, dijo en su cuenta de Twitter.

Pese a eso, en medios locales trascendió que el 7 de enero de 2022 el joven de 17 años se había ahorcado y su cuerpo había sido encontrado por la policía en el área de Bray de Wicklow, en Irlanda.

“Mi hermoso hijo, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, la luz de mi vida, decidió terminar su lucha terrenal hoy y ahora está con Dios. Que descanse en paz y que nadie siga su ejemplo. Mi bebé. Te amo tanto”, externó la cantante en sus redes sociales para dar a conocer la noticia.

Posteriormente, Sinéad O’Connor emitió diversos mensajes que alarmaron a la sociedad, en los que aseguraba que quería seguir el camino de su hijo, por lo que fue internada por un tiempo en otro hospital que le brindó ayuda psiquiatrica.

Del mismo modo, amenazó con demandar al centro médico Tallaght por la supuesta negligencia en los cuidados de su hijo, que habrían permitido que el joven escapara de dicho hospital, situación que culminaría en la muerte del joven.