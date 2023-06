SOY | Andrés Jiménez llena de color a la música con su “Gaygional Mexicano”

El cantante y diseñador mexicano Andrés Jiménez, mejor conocido como Mancandy, decide dar un paso adelante en su faceta musical para incursionar en el regional mexicano y dejar por un momento los ritmos urbanos que también inspiraban sus colecciones de moda.

Su nuevo proyecto musical desafía los estándares tradicionales que rodean al mundo de los charros mexicanos, al macho con bigote, pistola y bota vaquera; lleva por título “Gaygional Mexicano”.





El cantante afirma que es una manera de dar a conocer a las nuevas generaciones, la idea de que así como en el diseño de moda actual se crean prendas sin pensar en un género, la música regional puede ser interpretada por cualquier mexicano sin importar su condición o preferencia.

"Soy de Cuernavaca, Morelos, donde se da mucho la música de banda y después de hacer música de género urbano, sentía que me faltaba algo para cantar y como mexicano no hay nada mejor que cantar música ranchera y a la vez siendo diseñador, es muy importante que mi concepto de diseño vaya de la mano con mi música, fue un razonamiento que viene de familia, con el cual crecí", dice Andrés.

El cantante confiesa que con este proyecto está dispuesto a generar controversia y a enfrentar las críticas, pero dice que es importante crear cultura sobre la diversidad.

"Me encantan las rancheras y siempre he admirado a Juan Gabriel y es el único cantautor con el que me identificaba por este lado de ser gay, y gustarme la música mexicana. 'Gaygional Mexicano' surgió porque es muy importante que exista esta representación de que la música mexicana es para todos y de eso trata este proyecto.

"Sé que habrá mucha polémica y críticas en contra, pero para eso fue hecho este disco, para no pasar desapercibido. A mí lo que me encantaría es que la gente me perciba cien por ciento real como en todos mis proyectos, muy frontal y transparente; no es tan importante presentarme como un artista de la comunidad LGBT+, yo hago arte. Actualmente nos encontramos en una etapa muy distinta a la que Juan Gabriel vivió; las cosas y las generaciones han cambiado y ahora vale la pena defender una bandera y mostrarte como un artista talentoso y multidisciplinario que puede hacer un cambio, me gusta innovar y hacer cosas distintas", expresa el cantante.

Uno de los cinco sencillos de los que se compone su nuevo EP es el tema “Ya me enteré”, un cover del grupo Reik, quienes, dice, estuvieron de acuerdo en que se creara una versión de regional mexicano y han quedado satisfechos con el contexto en el que se promociona.

Un puente con las nuevas generaciones

"Son canciones que no se habían hecho en mariachi y en esta canción participaron el maestro Chucho Rincón y su hijo Fabián. Se me hizo interesante cantar canciones como las de Reik, a quienes conozco desde hace mucho, quedaron muy contentos con esta propuesta. También hay temas de Sebastián Yatra, es como un puente con las nuevas generaciones para tratar de conectar la música mexicana con los jóvenes que no conocen este género. Con esto no quiero ofender a nadie, en este caso Reik se sintieron halagados de que interpretara su tema".

El video de "Ya me enteré" proyecta su objetivo de romper esquemas, que es una de las premisas que da origen a su marca.

La idea es no hacer lo que ya está hecho, sino proponer cosas nuevas y diferentes con las que la gente se emocione

"El video muestra el mundo Mancandy, ese mundo de romper esquemas, vemos mexicanos no binarios, andróginos… Entonces es padre e importante mostrar un video así, que nunca se ha visto en el regional mexicano. Me encanta poner mi bandera con una estética hermosa que puede llegar a verse en canales de música internacional. La idea es no hacer lo que ya está hecho, sino proponer cosas nuevas y diferentes con las que la gente se emocione, se enoje o lo que sea, pero que genere algo en ellos.

"Estamos en una ciudad machista, por eso lo hago para que la gente vea que hay diferentes tipos de artistas y lo que quieran opinar es bien recibido de mi parte".

Agrega que ya ha experimentado con el reto de hacer entender sus propuestas, sobre todo en su faceta como diseñador de moda, y enfrentado las críticas de una manera positiva.

" Todo lo que tenga que ver con la apertura me encanta, el mundo es así, el crecimiento como persona viene del aprendizaje. Antes la gente no entendía el concepto y estilo que diseñaba en la moda. Ahora en esta nueva etapa me podría ir por lo más fácil, un regional típico y vestirme de ranchero. Yo estoy haciendo mi propia fórmula, esta representación de gente que sí existimos y que es muy importante que los más jóvenes conozcan y entiendan que no está mal tener ciertas preferencias y destacar en cualquier ámbito".

La moda siempre presente

Bajo su firma Mancandy, el creativo continúa creando y confeccionando prendas que incluso han dado la vuelta al mundo.

"La onda de diseñar sigue más fuerte que nunca, tanto en la tienda ubicada en la Condesa como en línea, hemos llegado a países como Israel, Alemania y Francia, entre otros. Esta labor la combino con la música, acabo de cerrar una presentación en Madrid, España para cantar en el pride de esa ciudad el próximo 2 de julio.

"Es parte del mundo Mancandy, la moda siempre es parte de ese mundo, es una parte de mí, es algo que genera el interés en la gente y que llama la atención, que la cabeza de una marca de moda sea un cantante, como ahora lo hace Pharrel Williams quien es director creativo de Louis Vuitton. Parte de mi trabajo es apostar y promover la moda mexicana", dice.

Sobre el futuro del regional mexicano, asegura entre risas, "yo soy el futuro del regional mexicano, este género tiene mucho futuro, creo en los artistas mexicanos quienes desde hace mucho se enfrentan al malinchismo y esto nos ha dañado mucho. La música mexicana es hermosa, crecí escuchando los discos de ranchera de Lucero; ahora los nuevos exponentes como Peso Pluma están haciendo muy bien las cosas, están dando un refrescada a este género, es lo que hace falta, cosas nuevas, pero si te das cuenta en Spotify es la más escuchada al igual que el reggaetón, con el que Maluma y otros representantes de esta onda dominaron la industria por tener un proyecto más internacional y diferente".

Mancandy no duda en que podrá convencer a Peso Pluma de realizar un dueto, al ser su cantante preferido hoy en día.

"Me gustaría hacer un dueto con él; hace unos años me moría por hacer un dueto con Bad Bunny pero ahora es con Peso Pluma".

Actualmente se encuentra trabajando en nuevo disco de covers, también bajo el sello de CH records. "Quiero llevar mi carrera de una manera tranquila, primero presentarme a la gente canciones conocidas, en el pasado disco yo compuse las canciones, así que no descarto en hacer un disco con el que la gente conozca mi lado como compositor".

Dejar huella en mi comunidad, es algo muy importante

Sobre la marcha del Orgullo LGBT+ que se llevará a cabo el próximo sábado 26 en la Ciudad de México, comenta: "No he tenido contacto con la marcha, pero estaré presente en un evento propio, un show acústico del cual todas las entradas se donarán a la organización de gente con VIH, quise hacer algo para apoyar a mi comunidad.

"Este tema de la marcha es complicado, muchas veces se ha estado utilizando el tema LGBT+ para hacer dinero con las grandes marcas, no me parece mal, pero también es importante que si ganan más dinero, apoyen más a la comunidad. Entonces hago un evento con el cual sí puedo apoyar una causa que necesita demasiado desde mi trinchera y qué mejor que cantando".

Su mayor reto como persona es "ser alguien y dejar huella en mi comunidad, es algo muy importante y en lo profesional es llegar a todo el mundo y a los festivales, las alfombras rojas… Al rincón más escondido del mundo".

Su disco ya se encuentra disponible en las principales plataformas de música.