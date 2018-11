ANDA quiere teatros del IMSS

Para Jesús Ochoa, líder de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) es claro que el teatro al igual que una cancha de futbol o cualquier espacio puede salvar a los niños y adolescentes de la violencia, ofreciéndoles otras opciones de vida.

De ahí su interés de que desde la ANDA se pueda trabajar con la red de teatros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), “Ojalá nos dejen y nos daría mucho gusto” expresa el actor que actualmente protagoniza con Daniela Romo el musical Hello, Dolly!

Fue en abril pasado cuando Jesús Ochoa tomó protesta como Secretario General de la ANDA para el período 2018- 2022, en estos meses se ha ido adentrando más en las necesidades de su gremio, pero aunque dice que hay más proyectos de trabajo, el de los teatros del IMSS es uno de los más importantes.

“¿Quién no anda detrás de esos teatros?”, se pregunta Ochoa, “son una maravilla y desde luego si nosotros los podemos conseguir, lo vamos a pretender. Uno siempre lleva el no en la bolsa, si presentamos un buen proyecto para esos teatros a lo mejor se da y le sirve a México”, comenta el histrión que lleva más de 40 años de carrera con solidez lo mismo en el cine, los escenarios y la televisión.

“Yo nací en un teatro del Seguro Social en Hermosillo”, recuerda con orgullo Jesús Ochoa, quien asegura que su objetivo es “hacer bien las cosas, con el corazón y la buena voluntad”, sin detallar en qué consistiría el proyecto que presentarán a las autoridades correspondientes para obtener la coordinación de los recintos.

Lo fundamental es aprovechar todo los espacios que hay, precisa Jesús Ochoa, “pero no es por la ANDA es por la juventud, porque el teatro, como un cancha de futbol o beisbol, puede alejar a la gente de la violencia que se vive, al darles otras opciones de vida”.

Los teatros del IMSS en la Ciudad de México se construyeron durante la segunda mitad del siglo XX como parte de la política social del presidente Adolfo López Mateos.

LA RED DE TEATROS

Según datos aportados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, éste cuenta con 38 teatros que forman parte del Patrimonio Cultural del Instituto en 22 entidades federativas, dentro de las que destacan la Ciudad de México con 10, Sinaloa con tres y Coahuila con tres. Además se cuentan con escenarios en Aguascalientes, Campeche, Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Yucatán, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí, Nuevo León, Tlaxcala, Zacatecas, entre otros estados.

El IMSS informó que el tema sobre la administración de los teatros por parte de la ANDA ha sido abordado con el equipo de transición del próximo gobierno de manera general, como parte de la numeralia administrativa.

LOS PRODUCTORES OPINAN

En la historia del entretenimiento en México, destacados productores han logrado exhibir un gran número de puestas en escena en los teatros del IMSS, y en este tema, algunos de ellos opinan sobre el proyecto que promueve Jesús Ochoa.

"Creo que los teatros del IMSS deberían seguir siendo del IMSS y que ellos los deben llevar. Ahora bien, si la ANDA está interesada en llevarlo, podrían comenzar poco a poco, de uno en uno para ir viendo resultados.

"Ya he estado un par de veces en el Xola y reacciona muy bien a la colonia y a la gente que lo visita. Poco a poco van mejorándolos y equipándolos más. Sobre todo los que se usan constantemente. Son teatros además de todo muy lindos y funcionales. La acústica de ellos es genial", comenta Claudio Sodi.

Por su parte el productor Juan Torres opina que desconoce esta iniciativa pero "de entrada creo que debe haber alguien que produzca teatro para dirigir esta red, que sepa de teatro y de sus costos. La ANDA es otra cosa, funciona de otra manera, tiene otros objetivos. Hacer teatro es diferente. Un teatro debe estar administrado por un productor. El problema más grande del teatro es que tengas gente que no sabe de teatro.

"Benito Coquet hizo una cosa maravillosa y única en Latinoamérica. Porque estos teatros están no sólo en la Ciudad de México, sino en la República, son muchísimos teatros. Y además los integra a todo lo que tiene que ver con cuestiones sociales, que es uno de los principios básicos del Seguro Social, como los deportivos", afirma Torres.

El actor y productor Horacio Villalobos, se mantiene a favor de que los teatros sigan en manos del IMSS.

"Yo creo que no es buena idea que sean de la ANDA. ¿Tú has visto cómo funciona la ANDA? No se da abasto con todo lo que tiene, que son los actores, sobre todo los de la tercera edad, las jubilaciones, y muchos temas que por las condiciones económicas del país y la actividad artística no son suficientes. Entonces, yo creo que esos teatros tienen que quedarse trabajando con concesionarios que puedan dedicarse totalmente a atender estos teatros.

"Creo que la ANDA no se ha dado abasto en toda su historia, y lo hemos visto por la historia que ha tenido, en atender todas sus necesidades", expresó Horacio Villalobos.

Con su experiencia en el uso de las instalaciones de los teatros del IMSS, Villalobos comenta que sus instalaciones son apropiadas para la ejecución y montaje, y cuentan con las facilidades necesarias y similares para adaptar cualquier tipo de producción escenográfica.

"Es una bendición que existan porque son teatros que están muy bien construidos, que tienen todas las facilidades para que tú montes tu espectáculo.

"Cada teatro lo tienen concesionado a distintas personas, y eso ha funcionado porque esa persona se dedica y se enfoca al teatro para que tengas una buena experiencia.

"Recientemente con el Xola me fue muy bien, y pienso que quienes lo manejan lo tienen muy bien", concluyó el actor, que montó en este escenario la obra Un acto de Dios.